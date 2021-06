OVAJ DETALJ NISU MOGLE DA SAKRIJU: Pala VERDIBA Šerifovićke i Džejle?! (FOTO)

Otkako je Kurir ekskluzivno objavio da između Marije Šerifović i Džejle Ramović postoji neka tajna veza i da je njihov odnos mnogima čudan, te da mnogi misle da su u vezi, podigla se velika prašina. Iako nijedna od njih nije želela da komentariše te navode, jedan detalj sa finala Zvezdi Granda ih je odao - identično prstenje na ruci.

foto: Ana Paunković, Printscreen

Nedavno je Džejla, na finalu šoua došla kako bi Mariji, ali i takmičarima pružila podršku i tada otkrila da su joj priče o emotivnoj vezi sa Marijom dosta teško pale.

foto: Instagram screenshot

- Bolele su me afere koje su mi pakovali, za Mariju. Ja sam mlada osoba, naravno da me sve to dotiče, boli. Izdržala sam sve - rekla je tada Džejla.

I dok one tvrde da između njih nema ničega osim prijateljstva, detalji govore suprotno. Nakon što smo u nekoliko navrata saznali da su pevačice zajedno putovale i boravile u istoj hotelskoj sobi i to uz pomoć njihovih fotografija na Instagramu, i ovoga puta ih je odao jedan detalj.

foto: Instagram

U pitanju je prstenje koje su obe nosile, na istoj ruci i istom prstu - domalom, koji je predviđen za verenički nakit i burme. Najpre je Džejla objavila na Instagramu fotografiju sa Mahirom Mulalićem, a u prvom planu je bio komad zlata na njenom prstu. On je jednostavnog oblika, nema previše detalja na sebi i liči na verenički prsten. Džejla ga nije stavila na finalu Zvezdi Granda, verovatno pretpostavljajući da će neko da primeti da identičan nakit ima i Marija.

foto: Instagram

Interesantno je da je Šerifovićeva ponela prsten na finalu i često ga isticala u prvi plan, a nosi ga na istom prstu iste ruke kao i Ramovićeva. Dok je razgovarala za medije, Marija je nekoliko puta zaglađivala kosu rukom na kojoj se nalazi prsten identičan Džejlinom. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa pevačicama, ali one nisu odgovarale na naše pozive.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Foto:

Bonus video:

05:59 MENTORKA MARIJA ŠERIFOVIĆ OTKRILA RECEPT ZA POBEDU: Posle Džejle i Mahir trijumfovao u ZG, sad dala OBEĆANJE za sledeću sezonu