PORED MARKA, SLOBU SAM VOLELA NAJVIŠE! Luna Đogani pred MILJKOVIĆEM progovorila o RADANOVIĆU u emisiji!

iskrena do srži

Rijaliti zvezda i pevačica, Luna Đogani, i njen suprug Marko Miljković, večeras su se prvi put pojavili u javnosti nakon njenog porođaja. Oni su odgovarali na pitanja:

foto: Printscreen/Pink

- Navedi najgoru Markovu osobinu

- Ravnodušnost, nekad ta ravna linija. On zna da se isključi, iz celog sveta, univerzuma, mene to boli i nervira. Ja ga volim, prihvatila sam ga - govorila je Luna.

- To su situacije kad se povučem u sebe, da se smirim, radi dobre ispravne odluke. To je smirenost, povlačim se, ona pomisli da nešto nije u redu sa mnom. To je joga na moj način - objasnio je Marko.

foto: Printscreen/Pink

- Navedi približan broj žena sa kojima si spavao - glasilo je pitanje.

- Pedesetak za svojih 37 godina - bio je iskren Miljković.

- Navedi ime muškarca kog si volela pored Marka - bilo je pitanje.

- Slobu. Nema šta da se krije, Marka volim najviše na svetu, on je moj muž. Pre njega sam volela Slobu - rekla je Luna.

- Ja to znam, bilo bi glupo da navede bilo kog drugog - rekao je Marko u Amidži šouu.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:07 PRVA ŠETNJA PORODICE MILJKOVIĆ! Mama LUNA pozira, a tata MARKO gura kolica: Đoganijeva pokazala kako uživaju sa ćerkicom MIJOM!