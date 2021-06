LUNA I MARKO ŽELE DA KRSTE ĆERKU U STROGOJ TAJNOSTI: Svečani čin odigraće se u crkvi u kojoj su se VENČALI!

Luna Đogani i Marko Miljković presrećni su otkako su postali roditelji devojčice Mie, od koje se ne odvajaju i sa kojom uživaju svaki dan. Novopečeni roditelji planiraju da svoju naslednicu uskoro krste i to u strogoj tajnosti, među najbližim krugom porodice i prijatelja.

Pre nego što su dobili dete, Luna i Marko su pričali o tome kako će vaspitavati svoju mezimicu, čemu će je učiti i koje vrednosti da ceni. Posebno im je bitno da devojčicu uvedu u svet hrišćanstava i da je krste, kaže naš izvor blizak Đoganijevoj. Plan im je da to bude u istoj crkvi u kojoj su se njih dvoje venčali neposredno pre ćerkinog dolaska na svet, te da im je to mesto jako važno. Već su u dogovorima oko organizacije, dogovora oko termina, a problem im predstavlja to što mnogi prijatelji u tom periodu idu na odmor. Zbog toga pokušavaju da se usklade sa njima, jer žele da njihovi najdraži ljudi budi prisutni.

Inače, Luna i Marko su strogo zabranili svima da pričaju o terminu krštenja, jer ne žele da se taj događaj eksponira u medijima. Oni bi da ovaj poseban dan provedu daleko od očiju javnosti, pa će se potruditi da tako i ostane. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa ponosnim roditeljima, ali oni nisu odgovarali na naše pozive i poruke.

