ANABELA I JA NISMO U DOBRIM ODNOSIMA! Miljković izneo ISTINU o odnosu sa TAŠTOM, Luna Đogani gledala u pod: Meni je NAJTEŽE!

Rijaliti zvezda i pevačica, Luna Đogani, i njen suprug Marko Miljković, večeras su se prvi put pojavili u javnosti nakon njenog porođaja.

foto: Printscreen/Pink

- Nismo se pomirili, nismo u dobrim odnosima. Luna je njena ćerka, dobila je unuku. Ja neću da branim da ona vidi unuku, ja neću da izlazim iz stana. Videli smo se u stanu, nismo se dotakli ničega što je bilo, treba da razrešimo neke stvari. Nismo u dobrim odnosima, prećutno smo prešli preko nekih stvari. To je Anabelina unuka, bio bi greh da ona ne vidi svoju unuku. Anabela je dobrodošla da dođe da vidi svoju unuku, ali nećemo potezati teme iz prošlosti. Niti se mrzimo, niti bilo šta. Prevazišli smo to - govorio je Marko.

foto: Printscreen/Pink

- Bilo je i vreme - nadovezala se Luna.

foto: Printscreen/Pink

- Kao što smo Gagi i ja, Anabela i ja nećemo biti nikad. Nema šta da se smeškamo. Možemo da odnos gradimo kroz poštovanje, ljubav između nas nećete videti nikad. Zbog Lune i Mije ćemo graditi svoj odnos, poštovanje, pomirenje, poverenje. Nema potrebe da ima ljubavi. Luna je do sad imala teret - govorio je Marko.

foto: Printscreen/Pink

- Meni je najteže, to je moja majka, uvek će to biti, i za mene je najbolja majka, kakve god situacije mi imali. On je moj muž, volim ga najviše na svetu. Uvek je taj pritisak, kako će da se oseća ona, kako će on. I kroz trudnoću sam pazila kako će neko drugi da se oseća, nisam bila mirna i spokojna, mislim da je bilo i vreme. Mia je došla sa razlogom. Znam da se moja majka slaže isto sa njim. Samo poštovanje zbog nas i našeg mira, svi smo ljudi od krvi i mesa, svako zaslužuje drugu šansu - rekla je Luna u emisiji Amidži šou.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:40 POMAHNITALA BABA ANABELA NAPALA NOVINARKU KURIRA: Nije joj se svidelo jer KOPA PO KONTEJNERU, udarila je, gurnula i bacila telefon