ESTRADNI RAT SE NASTAVLJA? ČEDA ČVORAK UDARIO NA LUKASA! Žestoko ga ISPROZIVAO zbog knjige, pa izneo ŠOKANTNE tvrdnje!

Ovih dana mnogo je promocija knjiga, pogotovo onih poznatih ličnosti od kojih to nismo očekivali. Neko bi rekao šta oni imaju da pišu, odnosno zna se da za njih neko drugi piše knjige, a Čeda Čvorak uradio je suprotno.

Iako je godinama u muzičkim vodama i dobro ga znamo kao frontmena grupe Luna, on je neko ko već godinama piše knjige.

Čak je i član Udruženja književnika Srbije, a u "Pulsu Srbije" otkrio je sve o svojoj novoj knjizi.

- Pisanje knjiga je moje porodično stanje, moji roditelji su pisali istorijske knjige, a ja sam pisao poeziju. Prva knjiga mi je bila izdata 2001. godine, a zatim sam napisao i monografiju o uspehu "Preko trnja do zvezda", pošto sam ja to baš tako prošao. Jeste malo otrcan naziv, ali to sam ja, tako je bio sa mnom - kaže Čeda.

Čeda se osvrnuo i na nedavnu svađu sa Acom Lukasom.

- Ja Acu gotivim, ja nisam ni imao nesuglasice. Ja sam branio ono što je on napadao. Valjda bi i on branio kada bi nešto neko njegovo napao. Mi smo uvek u okej odnosima, čak i kad bismo se sreli, bilo bi sve normalno - kaže Čeda.

Pevač je naveo i da njega nikada nisu zanimali skandali, pa se osvrnuo i na novu Lukasovu knjigu.

- Znam da je Vanja Bulić napisao knjigu, on je odličan pisac, jedan veliki gospodin, tu nema greške, a Acin život je i sigurno zanimljiv, nije on ni prvi ni poslednji sa zanimljivim životom. Vanja Bulić je napisao knjigu - bio je uporan Čeda.

