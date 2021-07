MIHAJLOVA BIVŠA POJAVILA SE NA SLAVLJU: Mladenovićeva pevala na žurki Šaulića, a njen DEKOLTE nećete prestati da GLEDATE! (VIDEO)

Fudbaler Luka Adžić, unuk pokojnog pevača Šabana Šaulića, dobio je dete, a Šaulići su sinoć upriličili veliko slavlje u jednom prestoničkom restoranu, dok je među zvanicama bila i Aleksandra Mladenović.

Ona se nije libila da uzme mikrofon i da otpeva pokoju pesmu za okupljene, dok njen dolazak, s obzirom na blizak odnos sa Mihajlom Šaulićem, nije iznenadio goste.

Aleksandra je bila obučena u crveno i nosila veliki dekolte, dok joj se sve vreme video brus koji je nosila.

Goca Šaulić juče je postala prabaka, te se i te kako veselila na proslavi, pa je rekla šta joj je na duši.

- Ja sam sa 39 bila baba, ovo je prirodan sled stvari. Navikavam se, kategorija prabake nije nešto, nek me zovu nana. Imaju ekipu za čuvanje, tu je i baka Sanela. Šaban bi bio preponosan, Luka je njegov prvi unuk, bio je vezan za njega. Srećna sam, tužna sam što nije ovde, ali on je u našim srcima, uvek je tu. Šaban živi kroz nas. Nisam još videla praunuku, snajka je dobro. Pre pune 23 godine, Sanelu je sa Lukom porodio isti doktor koji i Aleksandru. Luka je u euforiji, on se vraća brzo za Belgiju, mi idemo u Ameriku - rekla je Goca.

