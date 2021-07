SELMU JE NAŠ PEVAČ OSTAVIO POSLE 5 MESECI BRAKA O njihovom raskidu su svi BRUJALI a ona sada ima BIZNIS i veliki RAZLOG ZA SLAVLJE

Pevač Dado Polumenta i Selma Mekić venčali su se 12. decembra 2012. godine u Novom Pazaru, a posle pet i po meseci braka, on je odlučio da raskine bračnu zajednicu sa njom. Ipak, ona nije klonula duhom, nastavila je da radi na sebi i pokrenula biznis.

Popularni pevač i lepa veroučiteljica Selma Mekić venčali su se 12. decembra 2012.godine u Novom Pazaru, a svadbenom veselju prisustvovao je i njegov sin Dorijan iz vanbračne zajednica sa Anom Marijom Kikoš.

Selma sada živi u Novom Pazaru, nije u vezi, bavi se kaligrafijom i radi kao veroučiteljica i dzajnerka, a o razvodu nikada nije javno govorila.

Nedavno je podelila fotografije sa diplomom u ruci, a čestitke u komentarima su se samo nizale.

Kako se tada pisalo, skandal je nastao kada je Selma videla suprugove fotografije iz noćnog provoda.

- Otkad je upoznao Selmu, Dado je zaista pokušavao da prestane sa starim navikama, da se posveti braku, izbegne izlaske i sve što uz to ide jer je bio zaljubljen. Međutim, u poslednje vreme ponovo izlazi i to je stvorilo probleme u njihovom braku. Selma bi to i tolerisala da se u medijma nisu pojavile fotografije na kojim je njen suprug okružen devojkama – rekao je svojevremeno izvor blizak ovom paru.

Kurir.rs/Blic/M.M.