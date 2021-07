ON TVRDI DA ZNA KO ĆE POBEDITI U RIJALITIJU! Otac jednog od učesnika priznao: Časna je, vaspitana, pleni izgledom i drugačija!

Otac učesnika "Zadruge" Stefana Karića - Osman, komentarisao je špekulacije da će njegova sadašnja snajka Jovana Ljubisavljević odneti pobedi u ovoj sezoni rijalitija.

Naime, Karić je istakao da Jovana i te kako zaslužuje da odnese kući 50.000 evra jer je pravi primer lepe, kulturne i vaspitane devojke.

foto: Printscreen

- Drago mi je da sve moguće ankete ukazuju na to da će Jovana ovog puta odneti ubedljivu pobedu rijalitija "Zadruge 4". Nisam ni sumnjao da će tako biti, to je devojka za sve pohvale. Jovana je časna poštena, lepo vaspitana, učena i povrh svega pleni svojim ponašanjem i izgledom, što je morate priznati razlikuje od drugih, ne samo devojaka nego i muških učesnika tamo. Sve vreme sam joj bio podrška, a pogotovu od kada je u vezi sa mojim sinom Stefanom Karićem. Zlobnici umeju da kažu da je ostavila dečka na radiju kod Bore, jeste da, ali ti zlobnici treba da shvate da Jovana nije kriva što je Stefan svojim ulaskom fascinirao. Jednostavno on nikog ne ostavlja ravnodušnim, pa nije eto ni Jovanu pored svih njenih udvarača tamo. Treba da znate da je Stefan dečko koji je bio sa svakom pobednicom "Zadruge" na ovaj ili onaj način. Tako da će i Jovana nadam se biti pobednica. Ne bi trebalo da kvarimo taj običaj - rekao je Osman.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/Blic