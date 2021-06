MISICIN TATA ISPROZIVAO KARIĆA, A SAD SE OSMAN OGLASIO DA ODBRANI SINA: Kod nas VISINA nije bitna! Isprozivao i majku KIJE KOCKAR!

Nakon što je otac Jovane Ljubisavljević isprozivao njenog dečka iz rijalitija "Zadruga", Stefana Karića, oglasio se i Stefanov tata Osman.

- Mislim da Jovani otac ima pravo da piše šta hoće, ne bih da kritikujem nikoga niti imam prava na to. Ja sam prvi koji je sklon ishitrenim prozivanjem izazvanim trenutnim besom drugih učesnika, a to su ipak nečija deca ili članovi nečije porodice. Kasnije se pokajem, ali to ne opravdava moj postupak. Što se tiče Stefana, njegove visine on je dokazao da njemu to ne smeta da osvoji devojku pa makar ona imala visinu jadne košarkašice ili ti kraul plivačice. Na kraju krajeva, kod nas Karića visina nije toliko bitna u bilo kojoj sferi. Jer mi smo osvajači i na svim poljima, a kamoli u ljubavnim gde X faktor koji posedujemo ima velikog značaja - priča Osman, pa dodaje:

- Jovaninog oca iskreno jako cenim, već sam ga upoznao zbog jedne laži koja je izgovorena, ne bih ništa o tome dok ga ponovo ne sretnem. Koliko sam čuo on nije mislio na Stefana. Jednostavno glupo bi bilo da se kao budući prijatelji raspravljamo oko nečega što vidim da je čovek i demantovao. On čovek najbolje zna kome je upućena njegova poruka, a koliko vidim tamo ima i dosta manjih osoba, naročito dama da ne kazem šesdesetogodisnjih baka - zaključio je Karić.

Podsetimo, Jovanin otac, na svom Instagram nalogu objavio je fotografiju Jovane i Stefana uz komentar "Kao što kaže naš narod, da je valjalo to bi naraslo" - aludirajući na to što je Stefan nizak, odnosno na to što je Jovana viša od njega.

