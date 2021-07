UMESTO DA SI KOD KUĆE SA DETETOM, SKAČEŠ PO KLUBOVIMA: Nikolija odgovorila na OŠTRE kritike o majčinstvu, ljudi ne vide SVE!

Pevačica Nikolija Jovanović godinama je u skladnoj vezi sa Reljom Popovićem sa kojim ima i ćerku Reu.

Nedavno su se pojavili navodi da je Nikolija ponovo u drugom stanju, ali se po pitanju toga pevačica nije oglašavala. Svoju ljubav i intimu trude se da sačuvaju od očiju javnosti, a društvene mreže koriste isključivo za promociju sipstvenog rada.

Nikolija koja se vratila redovnim nastupima na Instagramu često deli deliće atmosfere, međutim, baš iz tog razloga, nedavno se našla na meti kritika pojedinih koji su smatrali da zbot toga nije dobra majka.

foto: Printscreen/Instagram

- Pa, nemam običaj da se svađam preko društvenih mreža. Jedva sam čekala da me neko optuži za to, pa sam zato i pukla u komentaru. Ne osuđujem ih, ljudi na Instagramu vide da sam svakog drugog vikenda u drugom gradu, a Ree nema. Onda pomisle, ova se smuca po svetu, a dete ostavila kod kuće. Ali ja ne putujem po svetu, već radim vikendima. To je u sklopu posla. Radnim danima sam kod kuće, i vrlo sam posvećena detetu, kao što je i Relja. Kad su komentarisali slike iz Atine, oni ne znaju da sam ja tamo bila sa Reljom i Reom, ali to što nisam slikala Reu da pršti na Instagramu, ne znači da ona nije moj centar sveta. Ljudi osude knjigu po koricama, a nema veze s istinom - odgovorila je pevačica.

Jedno od pitanja je bilo i da li je prevara to što Nikolija ne bi oprostila Relji, na šta je imala speman odgovor.

- Nešto drugo! Neiskrenost - odgovorila je Nikolija.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/Pulsonline

Bonus video:

00:05 NIKOLIJA, VIDI TI SE TRUDNIČKI STOMAK: Pevačica kao AVION na novim fotkama, a fanovi sve PRIMEĆUJU!