EVO ZAŠTO JE KRISTIJAN POSTAO ŽESTOK MOMAK: Stranputicom sam krenuo zbog loših POLICAJACA koji su me TUKLI kao dete!

Poslednjih godina poznat po učešću u rijaliti programima, Kristijan Golubović nekada je bio strah i trepet u kriminalnom miljeu.

Momak koji je početkom devedestih godina upao u diskoteku, pucao u plafon i predstavio se preko razglasa ljudima rečima: "Dobro veče, ovde Kristijan", otkrio je detalje iz svog života koje niko nije znao. Jedini preživeli iz filma "Vidimo se u čitulji" gostovao je u emisiji "Sceiranje" i voditeljki Ljiljani Stanišić ispričao najveće tajne.

foto: Kurir televizija

Žestok momak

Mnogi ne znaju kako je Golubović postao žestok momak. Za to su, kako on kaže, krivi policajci.

foto: Kurir televizija

- Krenuo sam nekom stranputicom uz pomoć loših policajaca. Kada sam imao 11 godina, priveli su me za delo koje nisam počinio. Neki klinac je od oca ukrao zlatnike i preprodao ih i optužio mene da sam ukrao. Policija je došla na čas i odvela me u policiju. Pekli su me cigaretama, tukli me. Inspektor Pantelić, stoka od dva metra je dete šamarao po ušima, krvarila mi je bubna opna. Vezivao me je, pendrekom udarao po cevanicama. Bio sam dete krhko, imao sam možda 55 kilograma. Na kraju su me stavili na stolicu i vezali lisicama za fioku i otiišli na teren. Izvadio sam fioku i odvrnuo šraf i izašao. Trčao sam do kuće, nisam stajao, padao sam. Ulećem u kuću, posle tog momenta, kada sam zagrlio mamu, rekao sam: "mama, od danas niko nikada neće više da me bije, bilo policajac, bilo ko" - otkrio je Kristijan i rekao da je od tada bio napadnut dva, tri puta vatrenim prujem, a 50 puta hladnim.

Bolest u detinjstvu

Golubović je ispričao i teške događaje iz svog detinjstva, kada se razboleo.

foto: Printscreen/Instagram/Legendepodzemlja

- Moja sestra provela je nekoliko godina u bolnici i ja sa njom. Meni su menjali celokupnu krv. Spremačica u vrtiću je prenela tuberkulozu meni, sestri, mami i još osmoro dece. Predškolsko mi je tako prošlo - prisetio se on.

Prvi poljubac

Da kod Kristijana ništa nije jednostavno, dokazao je kada je ispričao i kako je izgledao njegov prvi poljubac i susret sa devojkama.

foto: Printscreen/Zadruga

- Bila je to k*rvica iz kraja Margarita koja je spavala sa svim dečacima, bila je socijalni slučaj. Ona se ljubila s jednm dečkom, a mi klinci gledamo pa pobegnemo. Posle sat vremena ja prolazim tuda a ona me uhvatila i kaže: "dođi vamo, bre da te ja nešto naučim" i poljubi me u usta sa jezikom - počeo je on i otkrio kada je izgubio nevinost.

- Sa 12 godina sam spavao sa devojčicom iz mog razreda, bio je 9. 9. I ona je bila nevina. Prevarila je oca i majku da spava kod drugarice, otišla je sa mnom kod tatinog prijatelja. On nas je primio. Klinci smo bili, ja sam legao, normalna poza. Bili smo par godina zajedno, dok nisam upoznao Danijelu - otkrio je on.

Supruge Danijela i Ivana

Kako kaže, žena Danijela je bila ona koju je najviše voleo, a ispričao je da je jedina tolerisala njegove prevare.

foto: Printscreen/Facebook

- Zvao me je drug jedan i pitao dali može nekih devet striptizeta da prespava kod mene. Imao sa kuću u Glifadi, a Danijela je otišla za Beograd. One su bile prostitutke. Ja sa njima u bazenu, jedna me oralno zadovoljava, druga sebe zadovoljava. Gledam, kad vidim u jednom momentu nečije noge i kese. "Šta to radiš, majmune?" Ja gologuz u erekciji skočio preko bazena, ona dohvatila pištolj iz stočića u bašti i opalila dva metka. Preskočio sam živu ogradu, otišao kod komšije u dvorište. Ona je sve ku*ve rasterala. Mislila je da može tako da prođe, da je to Srbija. Došla je odmah policija. Sakrila je sve čaure i rekla da je pucala na Lazerv pištolj dečiji. Prešla je preko toga u roku od 15 dana. Ivana nije prešla, zato sam se upustio u vezu sa Kristinom - otkrio je Kristijan i požalio se na seks sa suprugom Ivanom.

foto: Nikola Anđić, Stefan Jokić

- Nije umela sa mnom, nije me razumela. Ja sam godinama kinjen i zatvaran, ako sam pristao da budem s njom u stanu, da ne idem u izlaske, ne jurim ženske, barem treba da mi da normalan seks. Sa njom je seks bio samo po potrebi mojoj. Njoj je to bilo nepristojno, neuredno, osećala je sram. To radi sa mnom, ne iz užitka, već zbog prvaljenja dece ili zbog mene - rekao je on.

Specijalan gost Kristijana iznenadio drug iz škole Voditeljka Sceniranja pripremila je Kristijanu i goste iznenađenje. Jedan od njih je njegov drug iz škole, pisac i izvršni urednik Kurira Branislav Bjelica. foto: Dado Đilas - Išli smo zajedno u srednju Ekonomsku školu. Znam ga kao Aleksandra Kristijana Golubovića, on ima dva imena. Kada sam to pričao ljudima, niko mi nije verovao, Nisu verovali ni da dobro crta. Jednog dana je nacrtao golu ženu, akt, realistički. Mi klinci svi gledamo i zinemo, pitamo se ko je ovo nacrtao. Pre nekoliko godina sam na TV-u video da je pokazivao svoje radove, pa su se ljudi uverili da ne lažem - počeo je Bjelica i opisao Kristijana iz tinejdžerskih dana. - On je bio mangup, živ, svakome kaže nešto, i profesoru. Da zamislimo da nije krenuo putem kojim je, danas bi bio slikar, akademski građanin, slikao bi na moru turiste. - kaže on. Iako je tada bio klinac, Bjelica otkriva da se tada već znalo ko je Kristijan, barem u kraju i da su deca u školi zazirala od njega. Drugi gost iznenađenja je bila njegova devojka Kristina Spalević koja je rekla da bi se odmah udala za Kristijana.

Dugo staž Iza rešetaka ukupno 20 godina - To od dve, tri godine robije ne osetite. Imao sam mogućnost i moć da u zatvoru budem kao u zlatnom kavezu. Bio sam strah i trepet u CZ-u za bitange. Ako uđem u sobu od 15 ljudi, puši li jedan, izbaciću ga iz sobe, puši li njih 16, sa svima ću da se bijem. Ja sam nekooperativan, nikakav kompromis... Hranu njihovu ne uzimam. Za 20 godina robije moglo bi da se stavi na sto koliko hrane sam uzeo od države. Uvek sam imao laptop, mobilni telefon, redovno sam imao devojku ili ženu. Praktično zatvoren samo fizički. Naučio sam tri jezika - italijanski, nemački i grčki. Engleski je kao maternji. Znam malo albanskog, makedonskog, rumunskog, bugarskog, ciganskog, šiptarskog - pohvalio se Kristijan.

