MALO JE FALILO DA ZAPLAČEM NA SVADBI! Ana Sević iskreno o tajnom venčanju, novom PREZIMENU i mužu Danijelu!

Prva polovina ove godine bila je i te kako radosna za Anu Sević. Ne samo da je pevačica dobila ćerku Senu sa izabranikom Danijelom Nedeljkovićem, već je drugi put izgovorila sudbonosno "da".

Ona ne krije da uživa uz Danijela i kaže da ne žuri sa povratkom na scenu.

- Isključila sam se potpuno iz svega, posvećena sam samo deci. Kad sam bila trudna sa Lorenom, do osmog meseca sam radila i vratila se na scenu posle tri meseca, i ne želim da se to desi i sada, već uživam u svakom momentu sa njima. Uvek mi je to bio prioritet, ali kad si mlađi juriš da stigneš sve. Međutim, sada posle svega što smo preživeli sa ovom pandemijom, mislim da je svima jasnije da neke stvari treba da staviš na prvo mesto - iskrena je Ana koja dodaje da je suprug podržava u njenoj odluci:

foto: ATA Images

- Danijel želi samo da budem srećna i on je 24 sata dnevno uključen u sve obaveze oko Lorene i Sene i naše porodice. Apsolutno je tu za sve, nijedno veče se nije desilo da, recimo, Senu kupamo odvojeno. Njemu je samo bitno da sam ja ispunjena i šta god bude bio moj izbor u vezi sa poslom, on će me podržati u svemu. Upoznao me je kao Anu Sević i zna šta to nosi, pa ako poželim da se vratim svirkama i emisijama sigurno će me podržati u tome.

Zbog prošlog braka sa Darkom Lazićem, Ana je često na meti medija. Ne samo da su imali običaj da se prepucavaju putem novina, već je njihov odnos dodatno zakomplikovalo i to što ga je pevačica tužila za neplaćanje alimentacije za njihovu zajedničku ćerku Lorenu. Ana sada otkriva kako Danijel reaguje na napise u medijima.

- Danijel je zreo čovek i apsolutno je svestan cele situacije koja se odvija u medijima i zna sa kim provodi vreme već četiri godine. I o njemu su pisali i prošao je kroz to, te ne pridaje tome značaj. Mi smo potpuno izolovani od svega - kaže Ana koja se u tajnosti pre mesec dana udala za svog izabranika:

foto: Damir Dervišagić

- Drago mi je što smo uspeli da sakrijemo svadbu od javnosti. Venčali smo se u okolini Šapca, pred matičarem i u crkvi. Okupili smo svega dvadesetak ljudi. Nismo pravili nikakvu žurku, već ručak i sve je bilo skromno i veoma emotivno. Kada smo izgovorili "da", zgazila sam Danijela, kako običaji nalažu. Uzela sam Danijelovo prezime. Za medije sam i dalje Ana Sević, ali za ostale gospođa Nedeljković.

Ona je takođe priznala da je jedva zadržala suze tokom venčanja.

- Malo mi je falilo da zaplačem jer smo isti dan krstili i Senu, a kad vidiš posle godinu dana sve svoje najdraže ljude na jednom mestu, ne možeš da se ne raznežiš - ističe pevačica.

Ana kaže da nije isključeno da ona i Danijel uskoro naprave i veliko svadbeno veselje.

- Daj bože ako možemo da sačekamo do Seninog prvog rođendana, pa možda tada organizujemo i veliku svadbu, ali nije isključeno da se to desi i ranije. Mi generalno ne planiramo ništa i živimo onako kako želimo. Eto, recimo, planirali smo svadbu za prošlu godinu i to se nije dogodilo zbog korone, u međuvremenu sam ostala u drugom stanju i zaista nam svadba nije bila ni na kraj pameti. Ali sada kad su ljudi saznali da smo se venčali, onda su svi: "Jao, morate da pravite svadbu”, tako da mislim da nam svima treba neki izduvni ventil i da se dešavaju samo lepe stvari.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:03 ANA SEVIĆ UŽIVA U RASKOŠI NA MEDENOM MESECU! Pevačica otputovala sa mužem i ćerkom, ovde se BAŠKARI i pokazuje TOP LINIJU! VIDEO