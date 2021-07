U VRNJAČKOJ BANJI ZAGRMEO HIT MIKI, MILANE! Vera Matović zapevala UŽIVO, Era Ojdanić pao u TRANS, a publika BAŠ UŽIVALA (KURIR TV)

U Vrnjačkoj Banji se održava festival "Vrnjačka muzička noć" koji je okupio najveća imena estrade, a među njima su i Vera Matović i Era Ojdanić.

Pevačica Vera Matović i pevač Era Ojdanić nastupali su na festivalu. Oni su vidno raspoloženi zapevali svoje hitove koji su postali viralni - "Miki, Milane" i "Pauk", a publika je pala u trans.

"Nisam znala da sam zvezda festivala. Zvali su me da učestvujem, ali nisam znala da sam zvezda. Verka je ista kao što je i bila od početka karijere. Ja sam takva, to mi je dar od Boga. Roditelji su mi to podarili. Ja drugačija ne mogu da budem. Znam i da se naljutim, ali na nepravdu. Znam i da plačem i da se sekiram. Nepravda me boli, nemam drugo ništa zbog čega bih zaplakala", rekla je Vera.

