SVAĐA U PROGRAMU UŽIVO! Vera Matović se ŽESTOKO uvredila, pa napala Seku! Za sve kriva Slađa Alegro

U specijalnoj epizodi "Majki i snajki" specijalne gošće su bilI Slađa Alegro, Vera Matović i reper Đus, koji je isprobavao jela koja su spremale ove dve pevačice.

Slađa i Vera su pravile jela uz pomoć Raše Vlačića i Seke Aleksić, a u jednom momentu došlo je do žestoke rasprave.

Naime, Seka je prišla svojoj kumi Slađi kako bi je pohvalila i rekla svima koliko je voli:

- Ona je moja Slađa - rekla je pevačica, a potom objašnjavala koliko i Raša gotivi Slađu što se i nije dopalo zvezdi hita "Miki, Milane".

- Pa rekla si da sam i ja tvoja, šta ti znači to sad, što nas deliš - rekla je Vera, a potom joj pevačica objasnila:

- Isto! I ti si moja. samo sam sada došla do nje, a do tebe sam bila do skoro i ti si moja - objasnila je Alekićeva.

Naravno u pitanju je šala, a za sve su kasnije okrivile Rašu.

