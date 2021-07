SA 16 KOPAO KANALE, ČISTIO, A SAD UŽIVA NA SENJAKU U VILI OD 2 MILIONA €: Haris Džinović nekad je sastavljao kraj s krajem

Pevač Haris Džinović danas je jedan od najuspešnijih pevača na našoj javnoj sceni, međutim, nije uvek bilo tako. Džinović je otkrio šta je sve radio u životu da bi preživeo.

Pre nego što je počeo profesionalno da se bavi pevanjem, Haris je čak kopao i kanale.

- Imao sam 16 godina kada sam počeo da zarađujem. Tada sam svirao u jednom folklornom društvu i za to primao platu. Ali sam se istovremeno bavio raznim drugim poslovima. Čistio, kopao kanale, ma svašta sam radio u životu. Čak sam prodavao i novogodišnje čestitke. Kupovao sam ih u Italiji i onda ih ovde preprodavao - ispričao je Džinović koji tvrdi da mu je taj period ostao u lepom sećanju. - Bilo je tu lepih para. Od tih poslova sam skupljao novac za skijanje.

Pevač se u mladosti dugo dvoumio oko toga da li da se bavi muzikom ili sportom.

- Talenat je presudio da se fokusiram na muziku. Govorili su mi da treba da se posvetim pevanju, ali ja sam tada više voleo fudbal. I on me je nekoliko godina odvlačio od pevanja. Međutim, vratio sam se muzici jer nisam bio dovoljno talentovan da bih postao uspešan fudbaler. Nisam bio predodređen za to. odlučio sam se za ono što mi je lakše i veći merak, a donosi mi sigurniju budućnost i veću zaradu - rekao je Haris.

Podsetim, Džinović se nedavno uselio u velelepnu vilu od 900 kvadratnih metara na Senjaku, koju je gradio četiri godine i navodno potrošio 2 miliona evra. U kući je urađena teretana, sala za proslave, spa centar, a u dvorištu je napravljen i bazen.

