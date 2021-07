NAJVIŠE BIH VOLELA DA SAM OSTARILA S MOJIM PRVIM MUŽEM! Verica Rakočević ŠOKIRALA izjavom o bivšem suprugu, pa spomenula Veljka!

Verica Rakoćević godinama uživa u braku sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem, ali često ističu koliko im razlika u godinama nikada nije predstavljala problem.

Ona je sada gostovala u jednoj emisiji sa pevačicom Gocom Lazarević, koja se dotakla teme sreće.

- Mi svi tražimo i želimo da budemo srećni i nije greh kompenzovati se i reći da nemamo baš taj balans kao u knjigama, ja gledam da sam suštinski srećna- Sad ću da idem na more, da sedim sa drugaricama, pa ću da probam da se smuvam sa ovim ili onim, ako mi nije dobro, otkačiću ga ili on me, to je sve život, idemo dalje – kaže Goca, a onda se nadovezala i Verica Rakočević.

- Da li ostariti u miru sa nekim i imati turbulencije ili tražiti stalno adrenalin... Ja sam od onih koja je stalno tražila adrenalin. I da ti kažem jednu stvar, najviše bih volela da sam ostarila sa mojim prvim mužem. To ne znači da meni sa Veljkom nije dobro, nego kažem da bi to bio moj najveći uspeh, ne bih imala decu iz drugog braka i ne bih imala problema sa drugim mužem i da li je dobar prema mom detetu iz prvog braka, ne bih imala tu vrstu traume – otkriva modna kreatorka u "Magazinu In".

