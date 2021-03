BILA SAM LJUTA I FRUSTRIRANA, SVAĐALI SMO SE! Verica Rakočević ispričala detalje braka sa 35 godina mlađim Veljkom!

Verica Rakočević je u srećnom braku sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem.

Oboje su dokazali da im razlika u godinama ne smeta da bi dobro funkcionisali, a sada je modna kreatorka otkrila kako je na samom početku izgledao njihov zajednički život.

"Ja sam prvo vreme bila jako ljuta, frustrirana, svađali smo se oko podele poslova, onda sam shvatila da se ne bismo svađali, da uzmemo ženu koja će to da radi, a on da se bavi igrarijama u ateljeu, a ja baštom. On voli ponekad da spremi ručak, to mu dopustim. Ja sam sada bila 15 dana u Njujorku, on nije izlazio iz kuće", ispričala je Verica.

Poznato je da kreatorka ima sedmoro unučadi koje obožava, te je tako sada otkrila i kakav odnos sa njima ima.

"Moji unuci su sad u rasponu od mesec dana do 28 godina. Skoro su bili njih trojica, Luka, Matija i Simon, bili su na palačinkama, vole bakine palačinke. Oni su tu uvek, ako treba, baka je tu za bilo šta. Za razgovor, palačinke, ja nisam bila ni stroga mama, pa nisam ni stroga baka", rekla je Verica u emisiji "Premijera".

