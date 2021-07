ZORJA JOJ NIJE PRAVO IME: Zvezda Granda priznala kako je dala sebi nadimak, nije joj palo na pamet da će je tako svi zvati!

Zorja Pajić proslavila se učešćem u "Zvezdama Granda", a malo ko zna da to nije njeno pravo ime.

Pevačica je otkrila da se zapravo zove Zorica, pa i zbog čega je sebi dala nadimak Zorja.

"Pravo ime mi je Zorica, ali kada sam birala ime za Instagram odlučila sam da to bude Zorja po boginji iz slovenske mitologije. Tada mi nije bilo na pameti da će mi to biti umetničko ime, ali sada tako želim da se predstavljam u javnosti", rekla je finalistkinja.

Zorja je objasnila da sva srpska imena poput Zorana, Zorica, Zorka i slično zapravo dolaze od imena Zorja, a na pitanje kako je bliski ljudi i ukućani zovu ona kaže:

"Porodica me zove Zoća, zovu me i Zorka. A svi ljudi koji su me upoznali u takmičenju me zovu Zorja."

"Rusi i Ukrajinci dosta daju to ime devojčicama, a meni svi kažu da izgledam kao da sam neka Ruskinja tako da mogu lagano nekoga da slažem da mi je to pravo ime", našalila se.

