OVO JOŠ NISTE VIDELI: SLAVICA ĆUKTERAŠ izigravala striptizetu, igrala u brushalteru oko šipke, ŠOK VIDEO

Slavica Ćukteraš rešila je da se zabavi i pokaže kako zna da se uvija oko šipke. Ona tako dobro igra da bi joj na umeću pozavidele i profesionalne striptizete. Pevačica je u brushalteru izvodila prljavi ples, čemu svedoči video u čiji posed je došla naša redakcija. Snimak je kratko vreme bio objavljen i na društvenim mrežama, ali je ubrzo sklonjen. Međutim, neko od korisnika Instagrama ga je sačuvao, pa je sada ponovo aktuelan.

Slavica Ćukteraš se vrti oko šipke foto: printskrin

- Pogodite koja poznata pevačica ima večeras nastup - stajalo je u opisu snimka koji je okačen na profilu koji je ubrzo ugašen. S obzirom na to da je snimano iz daleka i da se naslućuje da je Ćukteraševa u pitanju, na narednom storiju je ta osoba i imenom navela pevačicu: - Ajmo, Slavice! Ovim povodom kontaktirali smo i sa pevačicom, koja je odmah znala o čemu se radi. - Ma, to je bilo još pre nekoliko meseci. Išla sam sa svojim prijateljima i saradnicima u taj klub jer smo imali u planu da snimamo spot za moju novu pesmu koja tek treba da izađe. Zezali smo se, što se može videti i na snimku. Isprobavali smo kako bi to izgledalo, ništa spektakularno, nego, pošto sam ja poznata ličnost, to je zanimljivo. Nema nikakve drame, ništa nije rađeno da bi izazvalo kontroverze, ja sam i na svom Instagramu kačila snimke kako vežbam oko šipke. Sve je to bilo u svrhu posla - rekla je ona.

Slavica Ćukteraš foto: printskrin

Izgleda da joj ipak nije svejedno što je usnimljena kako igra prljavi ples: - Ali pošto znam da je zabranjeno snimanje na takvim mestima, neko će morati da snosi posledice - poručila je pevačica. Kako bismo se uverili da govori istinu i da je jedini razlog što je igrala oko šipke to što ima u planu novi projekat, ona nam je dostavila i prepisku s ljudima koji rade u ovom klubu.

Slavica Ćukteraš uvežbava koreografiju za novi spot foto: printskrin

- Moram da dođem da pogledam još jednom prostor. Snimila bih spot kod vas, jer mi treba striptiz bar - objasnila je Slavica. Iz njihove konverzacije koja je dostupna našoj redakciji jasno se vidi da je pevačici šipka trebala zarad akrobacije za novi projekat koji ima u planu da realizuje.

Ljiljana Stanišić, foto: printskrin Instagram

Bonus video:

00:10 OGROMNO DVORIŠTE SA FONTANOM, KUĆICA ZA PSE: Tamara Đurić pokazala dom gde je ODRASLA, sve u ETNO STILU