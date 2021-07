ŠTA ĆE NADICI KONOBARICI TOLIKE PARE? VRAĆAM SE U KAFANU DA RADIM! Nadica Zeljković progovorila o nagradi, a onda potkačila Lunu!

Majka Kije Kockar i pobednica rijaliti programa "Zadruga 4", Nadica Zeljković progovorila je o nagradi od 50.000 evra i odgovorala na negativne komentare.

"Ne čitam ništa, niti me interesuje. Lepo se nosim sa tim, nemam vremena za to", rekla je Nadica.

Jedna gledateljka poručila je Nadici da je Luna zaslužna za to što su postigle, i da Lunu treba da slave umesto slave.

"Umesto slave samo možemo da slavimo same sebe kao ljude i što smo imale ljudskosti prema drugim ljudima. Nema potrebe daslavimo umesto Svetog Nikole bilo koga. Ako smo mi kvalitetne kao osobe to ne može niko da oduzme. Ako je neko doprineo da budemo u žiži javnosti, a sebe je osramotio, onda je to drugi problem", rekla je Nadica.

Ona je istakla da ima puno poverenje u Kiju i da se ne kaje što joj je poklonila nagradu.

"Ne znam ni šta bih radila sa tim parama, zato sam njoj sve prepustila. Ona nikad mene ne bi ostavila da se mučim, dosta sam se mučila ovih 30 godina. Oduvek sam želela da joj nešto pružum. Stalno sam razmišljala kako da joj pružim nešto iz svoje ruke. Moje dete toliko radi i zarađuje, ne znam šta je problem da joj majka nešto još da. Šta će Nadici konobarac toliki novac? Neka dete uzme šta hoće. Ona niti je prevarant, niti bahata. Nikad ne bi pomislila da bi to prokockala", rekla je Željkovićeva i dodala:

Ja ću da nastavim da radim, razgovarala sam sa gazdom. Imam trenutno nekih zdravstvenih problema, uradiću sve analaze, pa ako sam dobro, otići ću".

Kurir.rs/I.B/Blic

