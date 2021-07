BOLNA ISPOVEST NADICE ZELJKOVIĆ: Imala sam 16 kada je tata REPETIRAO PIŠTOLJ u mamu! Rekla sam TI ILI JA, zaledio se u SEKUNDI!

Pobednica "Zadruge 4" Nadica Zeljković u svojoj prvoj životnoj ispovesti otkriva da su skoro sve žene u njenoj familiji bile žrtve porodičnog nasilja! Majka Kije Kockar kaže da nikada neće zaboraviti batine koje je dobila od svog nevenčanog partnera Miloša, i to pred njihovom ćerkom jedinicom.

I Nadičina mama Marija bila je zlostavljana u braku. Zvezda poslednje sezone Pinkovog rijalitija je kao tinejdžerka gledala kako joj otac Ilija tuče majku.

- Mama nije ni znala da je trudna! Jednog dana joj je prišla Romkinja, dok je sa svekrvom sedela u dvorištu, i insistirala da joj gleda u dlan. Pošto joj moj otac nije kupio burmu, namerno je pitala proročicu kada će da se uda, iako je već imala dvoje dece, Radmilu i Miloša. Romkinja joj je odgovorila: "Zašto lažeš da nisi udata kada tvoj muž nosi uniformu? On će umreti pre tebe. Imaš decu sa svetlim očima i kosom, a želiš da rodiš crno dete. To će ti se i ispuniti. Nećeš živeti u ovoj kući, već negde visoko. Kada budete napunili 85 godina, u vašu kuću će ući ogroman novac." I zaista, otac je dobio stan od Tita na četvrtom spratu u Zrenjaninu i umro je pre majke. Ja sam se rodila i bila sam mala, debela i crna, iako me majka nije želela, a u našu kuću su velike pare ušle kada je mama napunila 85 godina, jer je Kija 2017. godine pobedila u "Zadruzi" - započinje priču Nadica.

Njena majka Marija je svom mužu rekla da ne želi da rodi treće dete, ali joj je on poručio da se više nikad ne vraća u njihov stan u Banatskom Dvoru ako abortira. Na kraju je ipak rešila da rodi Nadicu, koja joj je donela najviše sreće u životu.

- Otac je bio skriveni alkoholičar. Uvek je pio sam u svojoj sobi, nikada u društvu ili u kafani. Bio je veoma nasilan, majku je tukao pendrekom, jer je bio ljubomoran i stalno govorio kako ga vara. Iako to nije bila istina, mama je svaki drugi-treći dan dobijala batine i bila sva u modricama - priča Nadica sa suzama u očima.

Kada više nije mogla da podnese da gleda majčine modrice, suprotstavila se ocu.

- Tata je bio čuvar stanice, pa je nosio pištolj i pendrek. Bio je visok čovek, a u stvari kukavica. Da bi pokazao kako je važan, udarao je majku. Imala sam 16 godina kada sam jedan dan ušla u kuću i videla oca kako je repetirao pištolj u mamu, koja je bila bleda kao krpa. Prišla sam mu i rekla: "Ako ne spustiš pištolj i nastaviš da je maltretiraš, biće ili ti ili ja!" Zaledio se u sekundi. U tom trenutku je prepoznao sebe u mom pogledu. Nikada posle toga više nije udario mamu.

Nadica je sa roditeljima, bratom i sestrom živela u skromnim uslovima, jer tata nije želeo da ulaže u kuću.

- Stanovali smo u dve sobe, od kojih jedna nije imala prozor. Tata je digao kredit za kuću, ali je umesto toga sebi kupio motor. A mi smo salamu od 100 grama delili na tri dela. Kupali smo se u koritu jer nije bilo vode. Nikada nisam slavila rođendane, jer nisam imala gde da dovedem društvo. Međutim, pošto je bio sujetan i pomalo bahat, otišao je kod svog šefa i bez blama tražio stan, iako je prethodno dobio kredit koji nije iskoristio za kupovinu nekretnine. Na kraju je uspeo da dobije papir na kom je bio pečat kabineta predsednika republike Jugoslavije Josipa Broz Tita, koji mu je dodelio trosoban stan.

Porodica Zeljković se 1968. godine preselila u Zrenjanin.

- Otac je bio prezadovoljan što je izdejstvovao da dobije stan, pa je, kada smo se selili, od sreće hteo da puca. Kada je repetirao pištolj, zaglavio mu se metak u cevi i sam sebe je ranio u nogu. Svi su plakali, osim mene - priča pobednica "Zadruge 4".

Prvog momka imala je tek sa 23 godine, kada je završila školovanje.

- Svi su počeli da me zezaju što nikada nisam imala dečka, ali to me nije pogađalo. Imala sam momka onda kada sam ja to poželela. Sa prvim dečkom sam se smuvala 4. aprila 1984. godine. Do tada sam ludovala po diskotekama, salašima, kafanama... Zaljubila sam se u dečka iz ulice koji je veoma ličio na Zdravka Čolića. I dan-danas smo dobri drugari.

foto: Printscreen/Amidži Šou

