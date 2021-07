ANA KORAĆ POSTALA PLAVUŠA! Starleta odradila nos, usne, jagodice, podizala oči i ima SILIKONE, ali je ovakvu NIKO NIJE VIDEO!

Starleta i bivša rijaliti učesnica Ana Korać napravila je promenu u svom izgledu, pa se pohvalila fanovima na Instagramu.

Naime, ona od brinete postala plavuša tako što je uradila pramenove u kosi. Inače, Ana dosad nije bila plava, pa je ova promena mnoge iznenadila. Video je odmah postavila na Instagram i pokazala kako sada izgleda.

Inače, Ana je poznata po brojim plastičnim operacijama, a kako je sama priznala, želela je da izgleda kao lutka. Podsetimo, nedavno je Ana otkrila da ima dečka, koji je stariji od nje i ne živi u Srbiji.

- Imam nekog, lepo mi je, uživam. Volim taj osećaj početka, ti leptirići...Baš me drži ta zaljubljenost. Sada nemam nijedan problem, možda on ima, ali ja nemam. On ne živi u Srbiji - govorila je Koraćeva u emsiji Kontra šou.

