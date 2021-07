SNEŽANA BORJAN NIKAD OŠTRIJE O SANJI MARINKOVIĆ: Žena nas sve pravi BUDALAMA, je l' ​ima diplomu doktora pa da priča o zdravlju?!

Objava na Instagramu voditeljke Sanje Marinković u kojoj se podsmeva ženama s viškom kilograma, izazvala je oštru osudu korisnika društvenih mreža, posebno žena, a moja današnja gošća javno je prozvala voditeljku zbog ovog poteza.

Da li bi žene trebalo da budu podrška jedna drugoj, pa i kada možda ne izgledaju najbolje, i zašto bi neko, u ovom slučaju Sanja Marinković, dala sebi za pravo da proziva druge zbog izgleda, rekla nam je Snežana Borjan, supruga fudbalera Milana Borjana.

- Isprovocirala me je njena potreba i želja da slikaš dame koje se odmaraju na plaži i to okačiš na svoj stori. Ja uopšte nisam imala viziju da se ona šali, samo mi je u glavi bilo to da je ta žena koju je slikala mogla biti moja majka. Ona je javna ličnost i uradi tako nešto nedopustivo, što je čak i zakonom kažnjivo. Hiljade i hiljade žena mi se javilo i nakon toliko poruka ja sam osetila potrebu da prenesem dobru poruku. Smatram da je pogrešno što se voditeljka nije izvinila. Trebala je da snimi stori i da kaže "izvinite, htela sam da budem duhovita". Drugo, ona već danima pravi medije budalama svojim izjavama, a ni jednog trenutka izvini. Jako veliki broj žena koje imaju zdravsteni problem sa kilažom se našlo uvređeno. Sanja može da se obrati meni ili bilo kome kada bude imala diplomu medicinskog fakulteta, pa da ona može da priča o zdravlju. Ovo je jedna jako važna tema, jer dosta devojčica lista profile javnih ličnosti i vide takve postove. Javne ličnosti moraju pre svega da pokažu stvarnu sliku. Kad sam pročitala poruke povređenih žena koje su mi stigle, plakala sam. Ja sam imala problem sa kilogramima u mladosti, ovo sad prvi put kažem i pronašla sam se u tim porukama. Bila sam jako anksiozna zbog toga. Žena ženi treba da bude drugarica, a ne kamen spoticanja - rekla je Sneža.

