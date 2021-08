ĐANI ME PITAO ZNAM LI DA JE SLOBODAN! Slađa progovorila o RAZVODU od pevača: Bilo je čudno što nismo zajedno na letovanju!

Navodi da se Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađana razvode ispostavili su se kao netačni, a sada je Slađa progovorila o njenom odnosu sa pevačem:

foto: Tamara Trajković

"Ja sam u Turskoj bila sa decom i Đani me zove i kaže: 'E, ljubavi, znaš li da sam slobodan? Razveli su nas'. Ja nikad bez njega nisam bila na odmoru, on je krenuo čovek da radi, to nam je prioritet. Ja sam rekla da neću ići na odmor i on meni kaže: 'Pa zar ti nije žao da ne ideš sa decom i unukom na odmor i ja tako odem'. Tako da je svima bilo čudno što mi nismo zajedno na letovanju. Srela me je prijateljica i kaže da ja odlično izgledam i da sam nasmejana s obzirom na to da se razvodim", rekla je Slađa i dodala da sa Trajkovićem ljudski ne može ni da se posvađa:

foto: Damir Dervišagić

"Ja se sa Đanijem na javnom mestu nikada nisam posvađala. Ma ni kući se ne svađamo. Mi to jednostavno ne umemo. Ja kad hoću da se naljutim na njega, on počne da priča i ne mogu da budem ljuta. On je toliko dobar, da bih svojoj ćerki poželela ovakav brak kakav imam ja, ali teško u ovim vremenima. Ja sa njim jedino oko dece mogu da se posvađam, ali sve je to normalno. Ne znam šta je čudno ljudima što se mi volimo. Nije tačno da se razvodimo! Mi nikad bolje nismo živeli i baš smo srećni i volimo se. Sve to je jedna notorna laž. Da je istina, ne bih imala nikakav problem da kažem", rekla je Slađa i dodala da je Đani prema njoj prepažljiv.

foto: ATA Images

Kurir.rs/S.M./24sedam

