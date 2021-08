MILICA KON PROGOVORILA O TEŠKOM PERIODU! Voditeljka nakon operacije tumora DOJKE priznala: Plakala sam, vraćali su mi se STRAHOVI!

Voditeljka Milica Kon, nedavno je operisala levu dojku, zbog promene koja joj je uočena, te je hitno poslata na intervenciju. Milica je sada govorila kako je prošla kroz ceo proces, ko je sve bio uz nju, ali je otkrila i koji su joj bili strahovi i kako se sa njima izborila.

- Ja nisam bila bolesna, nisam bolesna niti sam bila. Ja sam bila na jednoj redovnoj kontroli grudi, gde je došlo do neke promene nečega što smo mi već pratili i samim tim je preporučeno da ja po hitnom postpuku odem na magnetnu rezonancu, kod hirurga jer je došlo do neke čudne promene i nije moglo da se ustanovi tačno šta je, u suštini sve je okej, ali da ne nagađamo. Tako da ni jednog momenta ja nisam bila bolesna - rekla je Milica i dodala:

Otkrila je i da je to veče suprugu Marku odmah rekla šta se dešava, kao i da decu moraju da sklone, a da je on bio uz nju svaki dan, kao njena najveća podrška u svemu, ne samo u ovome, te da se trudio da je uvek izvede, nasmeje i oraspoloži, a da je ona kako kaže, plakala samo jednom dnevno i to deset minuta.

- Kada mi se jave stari strahovi. Moja mama je imala tri puta karcinom dojke, tako da sam ja samo rekla ’’Ja nisam moja mama, ja ne prihvatam i ne pristajem da budem bolesna,’’ i onda ti se javi taj strah, daš deset minuta, malo se isplačeš i kažeš ne! Ovo si ti, samo pozitivno, jer je jako važno u tim momentima da ne padneš i da ne upadneš u tu zamku, da te ne povuče taj strah dole, onda nastaju filmovi u glavi - iskrena je Milica koja je dodala da kada se našla u bolnici i na operacionom stolu sve se promenilo i umirilo:

- Desio se zen, ja sam se tu potpuno opustila. Onog momenta kada su oni mene ujutru u sedam primili, ja sam bila kao u banji, kao na odmoru, više nije bilo ni panike ni nervoze, tu sam se opustila, tu sam osećala da sam bezbedna da sam sigurna, sad će to da se reši i gotovo.

