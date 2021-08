JA SAM JEDNA PRIMITIVKA: Bekvalčeva otkrila da li pije VISKI, šta misli o 4. venčanju i kako se nosi sa SUJETOM NA ESTRADI!

Nataša Bekvalac, neko je ko zrači seksepilom, a pesmom osvaja kako ženska, tako i muška srca.

Nakon tri braka i mnogo iskustva, lepa pevačica je slobodna, ali i dalje veruje u ljubav uprkos svemu što joj se desilo. Najveći pokretač u životu su joj ćerke Hana i Katja, porodica i posao s kojim se bavi. I upravo zbog pauze koje je imala tokom prošle godine, pevačica priznaje da je imala krize, ali sada ne skida osmeh i uživa pred publikom.

foto: ATA Images

Kada nastupate da li iz daleka možete da uočite dobrog frajera?

- Iz daleka se jasnije vide stvari. Sve ono što se dešava na maloj distanci uglavnom zna da ti pomuti razum, srce i mozak, pa stvoriš sliku koja nije realna. Ali samo kada se izmestiš, a ne mora ni previše iz daleka onda se odmah vidi kristalnije. Tako da primetim sve. (smeh)

Tada dozvolite da vam priđu muškarci ili vi to prvi uradite? Dobacite neku opasku?

- Generalno ne izlazim. A, kada su nastupi u pitanju, ne mešam posao i zadovoljstvo. (smeh)

Koliko ste se puta osetili kao lepotica?

- Ne doživljavam sebe kao takvu... Lepa je ta slika, ali mi se mnogo više sviđa onaj kompliment kasnije koji je Rasta napisao, a glasi: "Ona nije pevačica, ona nije izvođač, ona je žena ratnik". To je možda jedan od najlepših komplimenata koji sam kao žena i umetnik u životu dobila.

foto: Printscreen/Instagram

Da li ćete opet obući venčanicu?

- Ne mora venčanica samo na venčanju. (smeh) Moj posao me odvodi na prelepe destinacije, upoznaje sa prelepim ljudima, sa divnim dizajnerima i bela boja je generalno zastupljena u mom estetskom predstavljanju.

Znači brak i venčanicu ne planirate?

- Ništa ne planiram, a po najmanje venčanje. (smeh)

Godinu dana niste nastupali, kao i većina vaših kolega. Koliko su vam nastupi nedostajali?

- Sve vreme mi je moj posao nedostajao. Ovo nije običan posao. To je posao koji mi je najveća ljubav, pored naravno moje dece. U jednom momentu sam osećala da kopnim, da venem, koliko mi je ta energija bila potrebna za život. Mislim da bih teško funkcionisala da ne radim svoj posao. Ne mogu sebe da zamislim, a da nisam muzičar.

Da li ima sujete na estradi?

- Osetila sam i osećam. Ali prosto neću da budem deo toga. Ako počneš da histerišeš i hoćeš da se svađaš sa mnom, a ja okrenem leđa i neću da budem deo toga, ti nemaš s kim da se svađaš. Tako da je to moj manir u tim odnosima, em što neću, em što mi nije priroda, em što ne osećam potrebu za tim. To je energija koja mi nije interesanta i koju ne osećam čak ni kao ugrožavajuću već kao nemoć. Jer ista ta energija može da se kanališe malo dugačije i bila bi korisnija svim ljudima koji je troše na taj veoma besmislen način.

foto: ATA Images

U životu vam je kao jednoj vagi bitna harmonija, no kada dođe žuta minuta kako reagujete?

- Postoji i znam da imam burne reakcije, ali kako vreme prolazi naučila sam to da kontolišem. Jer me generalno sve brzo prođe i kada to znam zašto bih sebe oštečivala. Tako da sam naučila sebe da čuvam i čim izbrojim do tri već sam druga. Najveće gluposti sam uradila u afektima i u ne hladne glave situacijama.

Na nastupima znate da se opustite i da popijete čašicu viskija?

- Generalno na svakom nastupu popijem jedan dupli viski sa koka- kolom i to je moja mera sa dve kocke leda. To je sasvim dovoljno da bih izašla iz pozitivne tenzije i treme koju imam uvek pred nastup. Tako u toku nastupa pijem to jedno duplo piće.

Rasta zna da kaže da su ljudi koji piju alkohol primitivni?

- Stvarno? Ja sam onda jedna velika primitivka. (smeh)

foto: ATA images

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

03:33 NATAŠA BEKVALAC SE POJAVILA ZAKOPČANA DO GRLA, A ONDA POKAZALA GOLA LEĐA! Pevačica zapalila Grocku nastupom!