URLANJE I LOM PO STANU! RASKID TARE I ŠA BIO JE PAKLEN: Prva komšinica iznela sve detalje sukoba, umešana je još jedna devojka!

Nakon što je kao bomba odjeknula vest da je jedan od najskanaloznijih rijaliti parova svih vremena stavio tačku na svoju romansu, Tara Simov je to i potvrdila.

Nenad Aleksić Ša se nije oglašavao, međutim, sada se javila njihova prva komšinica koja je do detalje čula incident u stanu gde su do juče zajedno živeli Tara i Ša. Gospođu je potresao ovaj događaj, a sada otkriva detalje istog:

"Naime, juče oko 19 časova je sve počelo. Nenad i Tara su ušli u auto i odvezli se u nepoznatom pravcu. Vratili su se, međutim, tada sam videla da to sa njim nije Tara. To je devojka sa crnom kosom do zadnjice, imala je belu torbicu, topić, suknju i narandžaste patike. Oni su ušli u stan, a ja sam nakon 40 minuta izašla napolje, a ta devojka i Ša su zagrljeni izašli iz stana. Ja sam bila šokirana", priča komšinica Tare i Ša, pa nastavlja:

"Tek kasnije oko 11 sati, u stan su ušli Cvele, Anja i Monika. Prva je otišla Monika, pa Anja i Cvele. Tek sutradan sam videla Taru koja ulazi u stan, i nije izlazila čitav dan. E, te večeri kreće haos! To je bilo stresno i za mene i za moju decu, ali i za mog muža koji radi noću! To je bilo urlanje, dranje, lomljenje po stanu! Bio je ogroman haos, to vam ne mogu objasniti rečima. Oko 19 časova, Tara je izletela iz stana uplakana i tada sam čula njega kako se dere: ''Slupaj ti mala sponzorušo, nisam ti ja onaj na kakve si navikla!" Kasnije sam saznala da je ona kod drugarice. Bio je haos", otkrila je komšinica.

