MALI ŠIJAN JE ŽURIO DA DOĐE NA SVET! PLAKALA SAM KAD SE BOJANA PORODILA: Goca opisala kakav je osećaj biti BAKA, iznela detalje

Goca Božinovska je sa sinom Mirkom Šijanom organizovala gala slavlje u svom velelepnom domu u Surčinu, a žurka na kojoj su prisustvovali mnogi prijatelji porodice poznate pevačice trajala je do jutra.

Uz trubače, živu muziku i baklje, ponosni tata Mirko je slavio dolazak na svet naslednika kojem je dao ime po svom pokojnom ocu, a Goca je priznala da nije mogla da zaustavi suze kada su joj rekli da je dobila unuka.

Kako ste reagovali kada ste čuli da se Bojana porodila?

- Plakala sam, jer mi nismo očekivali da će se sada poroditi. Trebalo je da se porodi krajem meseca, čak su i zakazali carski rez, međutim, kada su otišli na pregled, sve je bilo gotovo. Mali Šijan je žurio da dođe na svet, lutkica babina. Plakala sam i kada su stigle posteljine i kada sam videla da na kutiji piše Zoran.

Šta ste vi kupili unuku?

- Svašta, toliko sam se raznežila kada sam išla u šoping da vam ne mogu opisati. Odmah sam se setila vremena kada je Mirko bio mali.

Kako je Mirko reagovao tog jutra kada je čuo da je postao tata?

- Radovao se i skakao po kući, a ja sam ga gledala i plakala od sreće. Imala sam osećaj kao da su mi ćerke Jelena i Zorana otišle na porođaj. Tresla sam se i drhtala, ali sam rekla sebi da moram da se smirim, ali kada sam videla nasmejanu Bojanu, onda mi je bilo lakše.

Šta ste joj rekli kada ste se čuli sa njom?

- Ma, samo sam je gledala, prelepa mi je bila... Bojana je moja lutka, jako sam ponosna na nju i srećna što je baš ona deo moje porodice, to je sada moje dete.

Da li se osećate kao baba?

- Nikada se neću osećati kao klasična baba, ali kao baka svom unuku i te kako.

Da li ćete pomagati snajki i sinu u menjaju pelena?

- To je najmanji problem, sve ovo do dolaska bebe je bilo komplikovano. Svi smo živeli u iščekivanju, šta će i kako će biti, ali sad kada se beba rodila, sve je lakše.

Zašto vas je Mirko iznervirao na dan slavlja?

- Mirko je hteo da žurka krene istog momenta i hteo je da me spreči u spremanju. Stižu stolovi, hrana, piće, a on je hteo odmah da krenemo sa žurkom i da svi igramo, tako da sam morala da ga oteram da malo spava. Poslušao me je, slavio je do dva i posle se odmarao.

Veliki broj prijatelja je došao na dan slavlja, da li vam je neko falio?

- Bili su oni koji je i trebalo da dođu, hvala im svima što su uz nas u dobru i zlu jer to su prijatelji za ceo život!

Baka Goca održala je preko razglasa i emotivni govor u kome je navela da joj je drago što je rođen Zoran.

- Ovde danas fali samo jedna osoba, a on nas sigurno gleda odnekud. Drago mi je što će ime Zoran ponovo da se čuje u ovoj kući - emotivna je bila Božinovska.

