PUKLA TIKVA IZMEĐU CECE I BOŽINOVSKE: Ražnatovićka ljuta na Gocu zbog IZJAVE da joj se S*RE od njene dece! JK im pomrsila konce!

Proslava rođenja unuka Goce Božinovske i dalje je tema broj jedan, kako u Surčinu, gde je njen sin Mirko Šijan do zore slavio što mu je verenica Bojana Rodić podarila sina Zorana Šijana, tako i u Titelu i u Ljutice Bogdana.

foto: Instagram

Posebno je bilo interesantno to što se na zabavi nije pojavila Svetlana Ceca Ražnatović, koja se orodila s Rodićima pre dve godine, kada se njen sin Veljko Ražnatović oženio Bojaninom najmlađom sestrom Bogdanom. Naslednik Željka Ražnatovića Arkana na zabavu kod šuraka je došao, ali se zadržao petnaestak minuta. Svi su bili u čudu kad je bokser otišao od Šijanovih, s obzirom na to da je sestra njegove žene postala majka. Interesantno je bilo i to što nije došao sa suprugom, koja je preko dana nakratko svratila da čestita rođenje sestrića. Navodno, prema priči koja se juče pojavila, Veljko je zabavu napustio nakratko kako bi otišao po suprugu Bogdanu, pa su potom oboje bili kod Šijanovih do kasno u noć.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Izvor Kurira tvrdi da netrpeljivost na relaciji Božinovska-Ražnatovići datira još iz 2016. godine, kada je Goca u intervjuu za Kurir podržala izjavu Cecine ljute protivnice Jelene Karleuše, koja je tada izjavila "S*re mi se od Cecine dece". Goca je, podsetimo, rekla da joj je muka što je njen naslednik Mirko često u medijima iako nije javna ličnost i da isti problem ima i njena koleginica Svetlana.

- Prvi put u životu opravdavam to što je Karleuša rekla da joj se s**e od Cecine dece. Doduše, nije pomenula moje dete, ali verujem da je i na njega mislila. Verujte mi, i Ceci se s**e od svega. Evo, ja u njeno ime govorim. Pustite decu na miru! Mi, njihove majke, u šou-biznisu smo, ali naša deca nisu. Karleuša je u pravu, ali ne zna šta će je snaći kad joj porastu ćerke - rekla je Goca u intervjuu za Kurir tada.

foto: Zorana Jevtić, Kurir

Prema našim saznanjima, Ceca nije pozvala koleginicu na svadbu svog sina, niti na proslavu povodom rođenja unuka Željka, a ni na krštenje, dok je Goca prekjuče uredno uputila poziv koleginici da dođe na slavlje, ali se ona nije pojavila. U izjavi za naš list Ražnatovićka negira ove navode.

- Priče da Goca i ja imamo problem su netačne i plasiraju se iz razloga da se diže fama oko nečega gde realno problema nema - poručila je Ceca, a i Božinovska ima isti stav.

- Prvi put čujem da sam s Cecom u svađi. To nema nikakve veze sa istinom - rekla je Goca.

Šijan prekršio zakon Mirko celu noć pucao iz pištolja Na proslavi kod Šijanovih bilo je veselo i razigrano cele večeri, što se može videti po brojnim klipovima i slikama na društvenim mrežama. Takođe, mogli smo da primetimo i da je Mirko organizovao raskošan vatromet koji je odjekivao Surčinom, a više puta tokom noći čuli su se i pucnji iz pištolja. foto: Kurir Prema Zakonu o javnom redu i miru, upotreba vatrenog oružja nije dozvoljena čak ni kada se puca uvis, iako to mnogi rade na proslavama. To se tretira kao prekršaj i kažnjava se visokim novčanim kaznama, ali i zatvorom. Ukoliko se puca iz vatrenog, kao i iz imitacije oružja, novčana kazna je od 100.000 do 150.000 dinara. Zaprećena robija je od 30 do 60 dana, s time što je kazna zatvora sigurna ukoliko se delo izvrši u grupi od tri ili više lica.

Ekipa Kurira, foto: Instagram

Bonus video:

00:22 JOŠ JEDNOM POKAZALA KOLIKO JE HUMANA: Milica Pavlović doletela iz Crne Gore na 3 sata kako bi posetila 2 svratišta za decu! BRAVO