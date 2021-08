AGENCIJA RADI I U NEDELJU: Sve LAST MINUTE PONUDE samo u Travellandu!

Poslednja slobodna mesta za najtraženije letnje destinacije Španija, Egipat, Turska, Kipar čekaju vas u agenciji “Travelland” koja je dostupna putnicima i nedeljom od 10h do 17h.

Naslovna Za sve koji čekaju poslednji trenutak da ugrabe povoljne cene za letovanje, evo i prilike za to. U agenciji “Travelland” možete pronaći aranžmane sa polascima do kraja avgusta za Španiju, Tursku, Egipat, Kipar, po vrlo atraktvnim cenama. Kako bi svi putnici dobili svoj željeni aranžman, poslovnica u Dobračinoj 43 (u Beogradu), radi i nedeljom od 10 do 17 časova.

Vamos a la playa! Već 22.8. krenite put Španije u neko od čuvenih letovališta - Ljoret de Mar, Santa Susana, Calella, Malgrat de Mar. Barselonu na 4 dana možete posetiti za 453 evra (Madanis hotel 4*- polazak 2.9.), dok je najniža cena za boravak na 8 dana u nekom od ovih prelepih španskih mesta 613 evra po osobi (za polazak 29.8. najniža cena je 639 evra).

foto: Promo

“Najviše upita od strane putnika tokom leta je bilo za magični Egipat, što je i razumljivo.” – poručuju iz agencije “Travelland”. Nigde nije toliko pristupačna takozvana all inclusive usluga kao u hotelima Hurgade. Tokom avgusta u ponudi su aranžmani ba 9, 10, 13 noćenja: • 25.8-5.9. / 10 noći = od 490 € • 27.8-7.9. / 10 noći = od 520 € • 28.8-11.9. / 13 noći = od 575 € • 29.8-8.9. / 9 noći = od 500 € • 30.8-9.9. / 10 noći = od 479 €

foto: Promo

Zemlja kontrasta i raskošne lepote je izbor mnogih turista tokom čitave godine, a posebno u letnjoj sezoni. Zemlja koja spaja Evropu i Aziju, potpuno je opravdano omiljena destinacija za odmor i srpskih turista. Agencija Travelland je poznata po raznovrsnoj ponudi hotela visoke kategorije širom antalijske i egejske regije. Možemo slobodno reći da se u Turskoj nalazi sve što vam je potrebno za jedan kvalitetan odmor, bez obzira koje mesto i hotel odaberete.

Slobodnih mesta za Bodrum, Kušadasi, Marmaris ima za polazak 24.8. po ceni od 349 evra i 31.8. po ceni od 339 evra. U pitanju su avionski aranžmani na 11 noćenja. Za antalijsku regiju i letovališta Alanja, Belek, Kemer, Side, može se naći slobodno mesto za 22, 24, 28.8. po najnižoj ceni od 393 evra za paket aranžman.

foto: Promo

Kipar je destinacija koja spaja kvalitetan smeštaj, prirodne lepote i istorijske lokalitete, i nalazi se u redovnoj ponudi agencije “Travelland”. Specijalne ponude na 7 i 10 noćenja odnose se na polaske 19.8. (od 699€); 22.8. (od 599€); 26.8. (od 599€); 29.8. (od 629€).

Raspitajte se o svim potrebnim i dodatnim informacijama na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Ili pozovite agenciju “Travelland” svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, ali i nedeljom od 10 do 17 časova. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

