TAJNI RAZVOD, RASKID PRIJATELJSTVA, GAFOVI ZBOG KOJIH JE NA METI KRITIKA: Sve je to iza Sanje, mir je našla pored NOVOG DEČKA?!

Voditeljka Sanja Marinković stekla je popularnost kroz svoju autorsku emisiju "Magazin in" koja se emituje još od 2003. godine. Specifična po mnogo čemu, ona se izdvojila iz mase, čemu u prilog govori i njeno trajanje na malim ekranima.

Kada je Sanja u pitanju, mišljena su podeljena, jedni je obožavaju, dok drugima, kako navode, bode oči. Sanja je nedavno pokazala muškarca kraj sebe, Dušana Petrovića, koji je imućni bankar, a iza popularne voditeljke je jedan jako buran period.

- Na fotografiji je moj drug iz detinjstva i zajedno smo na svadbi zajedničkih prijatelja! - rekla je Marinkovićeva tada, ali mediji tvrde da Marinkovićeva ima nešto više sa ovim čovekom.

Na samom početku Sanjine karijere njen nekonvencijonalna boja glasa bila je predmet polemika i rasprava, a ubrzo je došao i lapsus kada je u emisiji više puta pogrešno izgovorila marku popularnog brenda, gde je umesto Luj Viton izgovarala Lui Viton. Ipak, čini se da Marinkovićeva nikada nije bila u ovolikoj žiži medijske pažnje kao danas, a sve je počelo od njenog razvoda od Aleksandra Uhrina.

Voditeljka je podnela papire za razvod braka tokom leta 2020. godine, dok se njihov rastanak desio još ranije.

Marinkovićeva je tada rekla kako je oduvek verovala da je rastanak lek kada ljubav počne da bledi.

- Oduvek sam verovala da je rastanak lek kada ljubav počne da bledi, a ne brak i da svako od nas ima pravo da zavrti novi krug ljubavi. Veoma cenim svoje emocije i svoj mir, zato naša ljubav više ne živi na istoj adresi - kratko je u SMS poruci izjavila voditeljka svojevremeno.

Ne samo što je ostala bez partnera sa kojim je jednu deceniju bila u braku, Sanja je završila i dugogodišnje prijateljstvo i sa koleginicom Vesnom Dedić. A vest da je pukla tikva obelodanila je Dedićeva nakon Sanjinog gafa sa fotografijom koju uz koju je stavila opis "Kovid elita".

- Ovoga puta, prosto sam bila u situaciji zbog neke aferice, u kojoj sam ja bila kolateralna šteta, da publici i čitaocima moram da kažem ono što je istina, a to je da ja duže od godinu dana nisam više prijateljica sa koleginicom sa "Pinka" i to je to. Dalje nisam davala nijednu izjavu i šta se piše po portalima me zaista ne interesuje - bacila je kocku tada Dedićeva, pa sve zapečatila rečenicom da se sa Marinkovićevom nikad neće pomiriti.

Sanju su onda optužili da je vređala goste u emisiji. Na njenom udaru je bila Stanija Dobrojević.

- Ja negde lično mislim da ni ti Stanija niti bilo koja od vas ne treba da bude uzor devojčicama od sedam, osam godina - istkla je Marinkovićeva u "Magazinu In", nakon što je njena gošća konstatovala da je uzor mladim naraštajima.

Ipak, najveća bura se digla kada je voditeljka Pink televizije tokom boravka u Turskoj išla po plaži i fotografisala nepoznate, gojazne žene, te fotografiju podelila na društvenoj mreži Instagram, uz opis koji je šokirao javnost.

- I posle ti Sanja razmišljaj o pravilnoj ishrani i pojačaj treninge, a vidi moju komšinicu i njene drugarice - stajalo je uz fotografiju.

Aj nek neko oduzme mobilni Sanji Marinkovic, jako je neprijatno. pic.twitter.com/BJDvhMnvQH — Gojko Sisa (@GojkoSisa8) July 30, 2021

I tu se Marinkovićeva nije zaustavila, a nakon njene objave u kojoj u večernjim časovima sedi na terasi sa podignutim nogama, dok u pozadini bukti požar u Turskoj, korisnici društvenih mreža poručili su "Neka ovoj osobi neko oduzme telefon".

