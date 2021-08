OVO JE DOKAZ DA JE NAJVEĆI ESTRADNI ŠTEDIŠA: Lepa Brena proganjala čoveka na aerodromu zbog 2 EVRA!

Lepa Brena, koja je na estradi poznata po štedljivosti, ne brine samo o bespotrebnom trošenju svog novca već i o buđelaru nepoznatih ljudi koji se zateknu u njenoj blizini.

Izvor Kurira koji se našao na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", na istom letu sa pevačicom, ispričao nam je jedan zanimljiv događaj koji se desio nedavno, kada se folk zvezda uputila u Crnu Goru.

Naime, Brena je strpljivo čekala u redu za skeniranje i kontrolu prtljaga za izlazak na gejt i ukrcavanje na avion, ali joj je jedna sitnica kod putnika ispred sebe zasmetala, pa je morala i da reaguje. Ona je primetila da je putniku koji je pokupio svoje lične stvari ispred nje u gajbici ostala kovanica od dva evra, na šta on nije preterano obraćao pažnju. Kada je Brena ovo videla, ona je brže-bolje uzela metalni novac i krenula brzim korakom ka putniku, koji je već seo i čekao vreme za ukrcavanje na let. Kada se pojavila ispred njega, on je bio šokiran što vidi pevačicu ispred sebe.

Brena je sela pored njega, ljubazno ga pozdravila, a onda mu je vratila novac koji je ostavio u gajbici i održala mu bukvicu da tako nešto nikad više ponovo ne uradi.

- Nikada se ne odričite para na takav način. I sitne pare su pare. Nikad ne znate kada će vam i zašto biti potrebne - rekla mu je Brena, što je njega i ostale putnike ostavilo u čudu.

Nakon te situacije, ona ga je još jednom pozdravila, a zatim se uputila ka jednom udaljenom mestu, gde je sela i vreme do ulaska u avion provela razgovarajući telefonom.

Podsetimo, Brena je poznata na estradi kao neko ko uvek štedi novac kad god je to moguće, pa, između ostalog, svoje haljine najčešće šije iako ima novca da priušti garderobu najskupljih svetskih dizajnera, dok je više puta viđena i kako se vozi u skromnim kolima po Bežanijskoj kosi iako u svojoj garaži ima nekoliko luksuznih četvorotočkaša.

