ZGRĆU PARE NA SVADBAMA I VESELJIMA, A PROŽIVELI SU HOROR Tanju Savić gađali flašom, NJIH 3 DANA DRŽALI ZATOČENE

Pevači zgrću ogromne pare na svadbama i veseljima, a cifre se kreću, po njihovim rečima i do 50.000 evra samo za jednu noć, postavlja se pitanje, šta se sve pevači moraju da istrpe. Takođe, mnogi od njih svedočili su raznim neprijatnim situacijama.

Pevač Ljuba Aličić poznat je kao "kralj bakšiša". Internetom kruže brojne fotografije i snimci na kojima se vidi kako domaćini pevaču lepe novčanice i po glavi dok peva.

Ipak, sam pevač jednom prilikom je ispričao kako ovakva veselja nimalo nisu naivna, a jednom je čak piksla mogla da ga pogodi u glavu.

– Moglo je jednom da se desi da fasujem, ali sam izbegao. Nisu mene gađali, nego nekog tamo, a ono samo proletelo pored mene. Sećam se da su jednom Vericu Šerifović pogodili pikslom u lice. Baš joj je bilo oteklo - otkrio je tada pevač.

Pevačica Jana Todorović doživela je horor na jednom veselju.

- Gazda tog veselja se toliko napio da je tražio da mu samo Šaban i ja stojimo pored stola i da mu pevamo, i to jednu pesmu "Milicu Stojan voleo". Dok mu je Šaban pevao to, on je na naše oči počeo tako da tuče svoju ćerku od nekih 17,18 godina. Na kraju je tu došla i policija da interveniše, a najstrašnije je bilo kada je u jednom trenutku, od siline udarca, suza od te devojke završila Šabanu na licu. Kasnije mi je rekao da se osećao kao da je to Ilidina ili Sanelina suza - ispričala je Jana.

Janina koleginica Zlata Petrović samo pukom srećom nije došla na veselje gde se pucalo.

Ona je u jednom svom intervjuu ispričala da joj je nešto govorila da ne treba da ide na veselje. Na tom događaju izbila je pucnjava. Verica Šerifović i Šaban Šaulić, kako je ispričala, jako su se uplašili. Intervenisala je i policija, a Zlatine reču su bile, da su svi mogli da izginu.

Maja Marijana iswpričala je svoje negativno iskustvo sa svadbe. Kako je navela, ona i njene kolege, pevale su tri dana na proslavi, a ne samo što nisu dobili honorar, već su mogle i batine da dobiju.

- Nikada neću zaboraviti jednu svadbu, pevalo je više poznatih pevača tri dana bez prestanka i na kraju nas niko nije platio. Morali smo da pevamo non-stop, samo kao malo nešto spavanja, pet-šest, možda sedam sati... Bakšiš?! Kakav bakšiš?! To je bilo baš davno, pre 29-30 godina, gomila ružnih stvari se tu izdešavala, honorar nismo ni dobili, tri dana smo pevali za džabe. Mlada i mladoženja su pobegli iz sela, preko neke njive valjda. Svi smo ostali bez honorara, muzičari i pevači, desetoro ili dvanaestoro, pobegli su ljudi - opisala je jednu od najgorih tezgi koje pamti, ali nije želela da otkriva ni koje selo je u pitanju, ni ko su kolege koje su izvisile za honorar zajedno s njom.

- A najgore, naopak neki narod u tom selu, u Srbiji je, ali neću da kažem koje je... Mene je i konobar pod tom šatrom polio vrelom kafom, odjednom, imala sam utisak kao da je namerno izvrnuo tacnu s kafom sve po meni, ono me peče, ja kažem: "Šta radiš to" i neki matori deda isto tu pod šatrom gde god ja sednem, on stane i gurne me... Moje kolege će se same prepoznati kad pročitaju, ne bih u njihovo ime da govorim. Baš su poznati muzičari bili tu i mi se dogovorimo da završimo tu svadbu da krenemo napokon kad smo shvatili da smo izrađeni, seljaci se skupe tu s motkama i kao ko je nama dozvolio da se pakujemo, ja sam bila s tatom jer sam još išla u srednju školu, pa me otac vozio na nastupe, izbušili su nam gume i mom tati isto, nikad to neću zaboraviti. Muzičari su bili veoma poznati, oni koji to budu pročitali, setiće se, ali ne bih da otkrivam o kome se radilo - ispričala je Marijana.

Pre nekoliko medijima je osvanula vest kako je Tanju Savić pijani gost na koncertu gađao flašom u glavu. Na svu sreću, flaša nije pogodila Tanju, a ona je uplašena prekinula nastup, prenosili su tada mediji.

