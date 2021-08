PEŠIĆKA GA JE ZABAVLJALA U BUDVI! Milica Kemez otkrila istinu o odnosu sa BOROM I JELENOM: Nismo se pomirili, viđali smo se!

Vicešampionka "Zadruge 4", Milica Kemez, govorila je o odnosu sa svojim bivšim dečkom Borom Santanom i njegovoj prisnosti sa bivšim zadrugarkama:

foto: Printscreen/Pink

- Bora i ja se nismo pomirili, dosta dana smo u Budvi proveli zajedno, on je tamo radio, jednom smo i u izlasku bili zajedno, bili smo zajedno tamo, viđali se, Budva je mala, kod nas je odnos isti kao što je i bio u Zadruzi, ako ćemo preći na neki ozbiljniji korak, da, ako ne, bolje da se rastajemo i razilazimo. Lagala bih kada bih rekla da mi on ne prija, da sam ravnodušna... Volela bih da krenem dalje i presečem, ali nisam spremna na te radikalne promene. I on sada želi da živimo zajedno i idemo svuda zajedno, on to pre nije želeo, sada sam ja malo nesigurna, ne znam da li je to dobro za mene ili ne. Ja trenutno bežim od suočavanja, nikako da konkretizujem - govorila je Milica Kemez.

foto: Printscreen/Pink

- Da, Jelena i on su takođe proveli par dana u Budvi, super je imati tako neku drugaricu, koju ćeš poslati da ti zabavlja dečka. Više neću da sumnjam u sebe, ne remeti mi više to - komentarisala je Kemezova u "Zadruga - Narod pita".

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:26 PEŠIĆKA I JANJUŠ UŽIVAJU U BUDVI! Vreli kadrovi iz bazena zagolicali maštu, Jelena SELA NA NJEGA i pokrenula BURU KOMENTARA! VIDEO