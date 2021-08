PLAKALA NA SAV GLAS ZBOG BIVŠEG DEČKA?! Rada Manojlović molila Milana Stankovića da se ne zamonaši?!

Vest da će se Milan Stanković zamonašiti i zauvek napustiti pevanje odjeknula je poput prave bombe. Naime, pevač već neko vreme posećuje manastir Podmaine kod Budve, gde provodi po nekoliko dana.

foto: ATA images

On je navodno prekinuo kontakt sa svim kolegama s kojima je bio blizak, a u svom bliskom okruženju ima samo dva prijatelja. Čak ni sa Radom Manojlović više nije kontaktu. Kako pišu domaći mediji, ona je preko zajedničkog drugara saznala da Milan planira da ode u iskušenike i tada ga je pozvala da popriča s njim.

foto: Kurir televizija

- Milan se pre dve godine povukao totalno, retko gde se pojavljivao kad su javni događaji u pitanju, a vremenom je prekinuo skoro sve kontakte i niko do njega nije mogao da dođe. Sa Radom je bio baš blizak, ali je u jednom trenutku i sa njom prekinuo kontakt, a ona nije želela da forsira bilo šta, nego je smatrala da mu je potreban mir i da će se javiti kad oseti potrebu. Baš je šokirala informacija kada je čula da Milan ima u planu da se zamonaši – kaže izvor i dodaje:

- Jedan prijatelj joj je rekao da je Milan često u Budvi i da tamo ide jer je našao manastir u kom boravi i po dve nedelje. Rada je bila iznenađena, pa je stupila sa njim u kontakt. Dugo su razgovarali i Rada smatra da se Milan jako promenio, ne može više da ga prepozna. U toku razgovora često je spominjao Boga, pričao o veri i kako je on u manastiru Podmaine našao svoj mir i spokoj. Rekao joj je da ga estrada ne zanima i da na njoj vladaju demoni. Pokušala je da mu objasni da je i ona vernik i da poštuje to što on obilazi manastire, ali ga je molila da razmisli i da ne brza sa tako ozbiljnom odlukom”, kaže naš izvor blizak pevačici i dodaje: „Ona se plaši da Milan ne donese odluku zbog koje će se posle kajati, jer zna koliko on voli muziku i da ima još mnogo toga da pruži svojoj publici. Baš je bila uporna, molila ga je da to ne radi dok ne bude sto posto siguran da želi takav put. Ako bi postao monah više nikada ne bi mogao nijednu pesmu da snimi. Inače, Milan je imao nekoliko faza kad mu je bilo muka od svega, znao je i da zapadne u depresiju. Sad je saslušao Radu, ali joj je rekao da treba da poštuje njegovu odluku, koja god bila – završava izvor.

- Ne želim da se oglašavam na tu temu. Nije na meni da dajem izjave o tome – bila je kratka pevačica povodom ovih tvrdnji.

foto: ATA Images

Kurir.rs/S.M./Svet&Scandal

Bonus video:

00:07 RADA MANOJLOVIĆ UŽIVA U LUKSUZU: Šuškalo se da je pevačica pred BANKROTOM, a ona se ovde BAŠKARI! (VIDEO)