DEVOJKA GA KOŠTALA SLAVE I KARIJERE 90-ih je ostao bez dinara, žena ga uništila, a onda su ga PREVARILI I ostao je BEZ PARA

Pevač Miroljub Brzaković Brzi devedesetih je bio i te kako popularan, ali u jednom trenutku se povukao sa scene i nastavio život vam kamera i reflektora.

Kako je naveo svojevremeno u jednom intervjuu razlog njegovog povlačenja je krah ljubavi sa tadašnjom devojkom.

- Moram da priznam, 2006. godine sam izdao album, ali ubrzo nakon toga povukao sam se iz posla zbog privatnih razloga. Razočarala me je tadašnja partnerka i povredila, te sam kao izuzetno emotivan čovek imao potrebu da taj period nakon raskida posvetim sebi a ne poslu. Tokom tog perioda koji je za mene bio veoma bolan, dobio sam inspiraciju te sam se posvetio stvaranju muzike - rekao je tada Brzi.Čuveni pevač Brzi, kojeg pamtimo po hitovima “Podigla me iz pepela”, “Niko ne zna pravu istinu”, “Evo ti ruka ciganko”, “Neće me, pa neće”, nastavio je da se bavi muzikom, piše pesme kolegama, ali i nastupa po privatnim proslavama. Pre nekoliko godina optužio je kolegu Seja Kalača da mu duguje novac za pesmu koju mu je uradio.- Proletos se Seji dopala numera “Od kasina do kasina“, za koju sam napisao muziku na tekst Teše Mrkonjića. Oduševio se čim je čuo i odmah nam dao kaparu za nju – 200 evra. U tom trenutku kod sebe nije imao više para, a dogovor je bio da će nam narednih nedelja isplati ostatak i da slučajno kompoziciju ne damo nekom drugom. Prošlo je pet meseci, a mi od njega ne videsmo ni dinar, a kamoli neki evro. Sejo pesmu uveliko promoviše, najviše po bosanskim televizijama, ali i na gostovanjima u regionu i inostranstvu. Nekoliko puta smo se čuli, prijateljski sam ga podsećao da nije ispunio dato obećanje i da duguje pare, na šta je on svaki put govorio da se još malo strpimo. Znam čak da mu je jedna prijateljica iz Beča dala novac da nam isplati pesmu, pošto sa njoj već niže uspehe. Ali, te pare do Teše i mene nisu stigle. U poslednje vreme Seju ne mogu ni da čujem, jer stalno menja brojeve telefona. Neću propasti ako ostanem bez dogovorene love, ali nije fer. Zato ću ovu pesmu ponuditi i drugim pevačima, pošto ima mnogo zainteresovanih da je snime - otkrio je Brzi svojevremeno.

Takođe, Brzi je aktivan i na društvenim mrežama, a jednom prilikom je pričao o nadimku ali i svom zaštitnom znaku - kapama.

- Taj Brzi ima mnogo simbolike. Jeste da moj nadimak proizilazi iz mog prezimena, ali ima tu malo i mog karaktera. Brz sam na misli i jeziku, i kad se tome doda urođena iskrenist koju vučem iz mog rodnog Zlatara, onda dobiješ ovo što sam - kakav spolja, takav i iznutra. Gledam u oči, govorim iskreno, pa makar zabolelo i mene i sagovornika.

- I kačket je moja ideja, deo mog imidža. Pratio sam dešavanja u svetu šou biznisa, posmatrao svoje mesto u tom svetu, i došao do zaključka da su pesme vrednije od moje pojave. Trebalo je nešto dodati na meni, da skrenem pažnju na sebe, da me zapamte na prvu. Prvo sam se ošišao do glave i otišao na tezgu u Kruševac. Kad me najavio harmonikaš, ljudi su bili zatečeni, gledali me s nevericom. Onda rešim da se pokažem i pred Rakom Đokićem. Kad me video onako ćelavog, samo je dodao: "Ako misliš da rasteraš prisutne, dobar ti je potez". Već sledećeg vikenda odlazim na "Poselo na Kalemegdanu", i slučajno na tv vidim mog uzora Džordža Majkla u spotu sa kačketom. Odem u Balkansku, u privatnu radnju za kape, kupim kačket i pojavim se na "Poselu". Bogami, potrajalo je to sa kačketom sve dok nisam prešao na šešir.

