DUŠICA JAKOVLJEVIĆ ZA KURIR O SRAMNOM NAPADU VUKA MOBA: Još sam u ŠOKU, zaleteo se na mene sa kraja studija!

Voditeljku Dušicu Jakovljević napao je dok je vodila emisiju Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob. Ona je osudila repera zbog njegovog neprofesionalnog pobnašanja i navela da očekije izvinjenje.

foto: Printscreen/Pink

- Ne bih previše detaljisala celu situaciju. Šokirana sam time što se desilo. Ne mogu da verujem da jedan muškarac može da se zaleti sa jednog kraja studija na drugi i to na novinara, voditeljku emisije koja ide u živom programu. U emisiji sam više puta isticala da i on prolazi kroz težak period i da ko god da je u pravu, nijednoj strani nije lako. Nisam očekivala da u bilo kom momentu može da se desi tako nešto. On je sa gledateljkom ušao u raspravu i objašnjavao se i ja i dalje mislim da tu nije bilo prostora da se ja umešam - započela je voditeljka.

foto: Sonja Spasić

- Njegov privatan život je postao javna stvar, o tome se piše dva meseca, on za to daje povoda i svojim objavama na Instagramu. Mislim da nije bilo na meni, kao voditeljki da prekidam ni njega ni gledateljku tokom njihovog razgovora jer je to tema koja je aktuelna već duže vreme i o kojoj se piše. Vuk je znao kada je dolazio u emisiju da će se i ta tema verovatno potegnuti. Ja sam njega smatrala za profesionalca, za jednog stabilnog čoveka. Može na internetu da se nađe, dok je bio mu Zadruzi ja sam sa Darkom Tanasijevićem komentarisala koliko je njegov odnos sa porodicom divan i koliko je to uključenje kada je dobio poziv bilo emotivno. Od njega ovako nešto zaista nisam očekivala. Nekako, očekivala sam da ću se jutros probuditi uz poruku od njega da mu je žao, da je to bio afekat ili šta god, ali evo sada je pola jedan i još je nisam dobila. Idalje sam u šoku, nisam mogla ni da zaspim sinoć zbog toga. Radim ovaj posao 23 godine, nekih sedam godina vodim rijaliti, nikada mi se do sada nije dogodilo da se neko zaleti na mene i da zbog toga bude udaljen iz studija. Mislim da je to jedan vrlo sraman potez, nadam se da je i on toga svestan. On je mene ipak najstrašnije izvređao, psovao i nasrnuo na mene - nastavila je Jakovljevićeva koja je idalje u šoku šta joj se dogodilo.

foto: Kurir, Sonja Spasić, Printscreen/Pink

- Razumem da je za njega to bila bolna tema, ali nije bila tema emisije njegovo dete, već u razgovoru sa gledateljkom se pričalo o njegovom odnosu sa deteom o kom i on sam priča. Znam da ja ništa nisam rekla, i da jesam, živ je program, ljudi greše, nema razloga da se zaleće na mene ni kao ženu ni kao novinara. Svaki dan čitamo o nasilju nad ženama, to što se dogodilo iza kamera mislim da je jedan sramn postupak posebno za njega koji je toliko dugo na sceni. On je na početku emisije meni rekao da ne može da ostane do kraja emisije, da je njemu to kasno i da će ostati do jedan. Čak je i jedna gledateljka komentarisala kako se čulo da je tokom emisije pitao da skokne do toleta, više puta je ustajao po vodu i kada ga opomenem on kaže ma ajde, šta ima veze. Donekle mogu da trazumem ljude koji su prvi put u Zadruzi, pa izađu, osete slavu, proradi neki inat i onda pogreše, ali on koji ima toliko hitova i nastupa ne mogu da razumem njegovo ponašanje u uživo programu. Ni svetske zvezde se tako ne ponašaju. U slučaju da mi se izvini vrlo rado ću ga ponovo ugostiti u emisiji, jer ja razumem da je za njega to bolna tema i i dalje verujem da je on to uradio u afektu. Ne mogu ni od koga da prosim izvinjenje niti to želim, što se mene lično tiče ja ne bih volela da ga ponovo ugostim u emisiji, ali ako do toga dopđe ja ću svoj posao odraditi maksimalno korektretno - ispričala je Dušica za Kurir.

foto: Printscreen/Pink

kurir.rs/ Ana Denda

