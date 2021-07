VUK MOB EKSKLUZIVNO ZA KURIR: U VEZI SAM SA ANJOM! Tek smo na početku odnosa, svideli smo se jedno drugom!

Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, priznao je da je u vezi sa Anjom Rašović, devojkom koju je nedavno upoznao u Crnoj Gori, o čemu je Kurir prvi pisao.

Reper je u četvrtak, kad se pojavio naš tekst u novinama, demantovao da ima novu izabranicu i najpre tvrdio da je sve netačno. O tome je pričao prekjuče u emisiji Puls na Kurir televiziji.

- Nije istina da se viđam sa bilo kim, pre toga su me povezivali sa Paulom, sad sa Anjom. U Budvi sam bio samo zbog nastupa. Trudim se da čuvam privatni život van medija, što se više stvari zna pravi se i više problema. O privatnom i emotivnom životu ne želim da pričam, ne vidim materijal ni osnov po kom su mogli da me povežu sa njom. Ima par osoba koje se debelo bave mojim životom, sve gledaju koga sam zapratio na instagramu. Kad budem sa nekim zvanično, to će se znati - kazao je Vuk.

Kako je i sam napomenuo, želja mu je bila da sačuva svoju privatnost, ali kad je shvatio da u tome neće uspeti jer su se u medijima pojavile i prepiske u kojima pišu detalji oko upoznavanja između njega i Anje, on je za Kurir rekao da je ipak u vezi s njom.

- Priznajem, jesmo se upoznali i počeli neki odnos. Ali, rano je za bilo šta ozbiljnije. Još smo u fazi upoznavanja. Niti smo spavali, niti bilo šta. Svideli smo se jedno drugom i sad idemo polako, to je prava istina - naveo je on. Na njegovom Instagram profilu preksinoć je objavljena fotografiji ženske osobe koja je rukom nacrtala polovinu srca, a onda dodala još jednu polovinu. Da je devojka na slici Anja pokazuje i fotka do koje je došla naša redakcija, a na kojoj je Vuk u zagrljaju sa Rašovićevom.

Podsetimo, reper je do skoro bio veren sa novinarkom Oliverom Konatar, s kojom je u martu dobio ćerku. Njih dvoje rastali su se pre više od mesec dana zbog nepremostivih razlika.

