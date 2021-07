POGLEDAJTE KAKO JE VUK MOB JECAO U PROGRAMU UŽIVO NA KURIR TV! Gušio se u suzama: Život mi je stao 23. juna, moj Bog je UMRO!

U proteklih nekoliko naš današnji gost prošao je kroz težak period.

foto: Kurir

Doživeo je veliku porodičnu tragediju gubitkom oca, raskinuo je vezu sa verenicom s kojom je dobio ćerku, a mediji ovih dana spekulišu da već uživa u novoj ljubavi i to sa devojkom iz Crne Gore.

Koliko ima istine u ovim navodima, otkrio nam je Vuk Mob.

foto: Kurir televizija

- Nije istina da se viđam sa bilo kim, pre toga su me povezivali sa Paulom, sad sa Anjom. U Budvi sam bio samo zbog nastupa. Trudim se da čuvam privatni život van medija, što se više stvari zna pravi se i više problema. O privatnom i emotivnom životu ne želim da pričam, ne vidim materijal ni osnov po kom su mogli da me povežu sa njom. Ima par osoba koje se debelo bave mojim životom, sve gledaju koga sam zapratio na instagramu. Kad budem sa nekim zvanično, to će se znati. - rekao je reper.

foto: Kurir televizija

- Laž je da sam ja prevario svoju bivšu verenicu. Ona je jedina osoba za koju mogu da kažem da sam bio najverniji. Moj i njen odnos ja nikad ne bih iznosio na televiziji. Meni kad se razboleo otac, mnogo toga se promenilo u mom razmišljanju i postao sam druga osoba. Ta serija loših događaja u životu me je naterala na razmišljanje i shvatio sam da Olja i ja nemamo iste poglede na život i ambicije. U životu sam uvek bio optimista dok nisam shvatio u situaciji sa ocem da ne može sve biti dobro. Olivera i ja nemamo kontakt, ne kajem se što imamo dete. Trenutno smo u sporu zbog starateljstva i Tea mi mnogo nedostaje. Ćerkica dosta liči na Olju - kroz suze je ispričao Vuk Mob pa nastavio

- Sve je palo na moja leđa, a ja moram da budem jak i tu za moju porodicu kao što je moj otac bio. Moj život je stao 23. juna u 3 sata i 20 minuta i od tad samo preživljavam. Ja nisam bio spreman za takav gubitak, on je bio temelj. Meni je otac bio sve, samim njegovim odlaskom moj Bog je umro. -

foto: Kurir televizija

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

00:06 VUK MOB RASKINUO SA VERENICOM, A SADA UHVAĆEN SA BIVŠOM ZADRUGARKOM: Reper nikad prisniji sa NJOM, prizor zaintrigirao MNOGE!