ĐORĐE BI DAO SVE DA PIJE IZ CIPELE OD 2.000 ZA BAKŠIŠ OD 10.000 €! Đani besan zbog kolege i priznao šta rade drugi na PROSLAVAMA!

Pevač Radiša Trajković Đani žestoko je potkačio kolegu Đorđa Davida, koji ga je prethodno isprozivao jer je na tezgi zarad bakšišapio alkohol iz prljave cipele od 2.000 evra, pa tvrdi da je rokeru san da za veliki novac uradi istu stvar.

Đani je ispričao da mu nije jasno zašto je Đorđu zasmetalo to što je pio iz nošene obuće da bi ispoštovao domaćina i goste, pa mu je poručuje da se više bavi svojim životom i da njegov ne komentariše.

foto: Ana Paunković

- Đorđe bi dao sve na svetu da može bilo šta da popije iz cipele od 2.000 evra i da na sve to uzme bakšiš od 10.000 evra. Kompleksi su čudo, ja sam bio kod domaćina kog privatno mnogo volim i to što sam uradio nema cenu. To se kod nas u poslu tako radi, tako se ispoštuje domaćin i tako se pokazuje da vam je lepo u društvu koje vas okružuje. Đorđe je jadnik koji se kači na mene iz ne znam kog razloga, ali me to ne zanima, pravo da vam kažem. Nikoga od kolega ne komentarišem, to znaju svi. Ne zanima me ko koliko pije, kako se ponaša, s kim je i šta radi. Imam zdravu i skladnu porodicu, nemam trzavica, hvala bogu, dobro radim, pa i nemam vremena da ih trošim na stvari koje me ne zanimaju. Gledam sebe i svoje dvorište, ali kad me neko iznervira tako glupim komentarom, ne mogu da ne reagujem - rekao je Đani za "Svet" prenose mediji.

Folker je potom za ispričao da je bezbroj puta svedočio situacijama gde njegove kolege rade i luđe stvari zarad bakšiša, ali da nikada ni u koga nije upirao prstom.

foto: Printscreen/Kurir

- Poznato je da često radim sa Janom, Darkom Lazićem, Andreanom Čekić i drugim ekipama, a zajedno obično pogađamo tezge koje su van Srbije, svuda po dijaspori. Na tim proslavama se svašta dešava, domaćini se napiju, opuste se previše, ali se tada uzimaju najbolje pare. Dešavalo se da nas gosti sa domaćinom nose na ramenima, kite hranom i predjelom, da nam stavljaju evre u gaće, ma sve! To je samo deo proslave, nema tu zle krvi niti nas bilo ko od domaćina ne poštuje time. Svako ko nas pozove spreman je i da dobro plati, tako da meni nisu jasni ljudi koji su spremni da osude, a da i ne znaju kako stvarno stoje stvari - priča folker i dodaje:

- Ne znam da li ste primetili, ali se obično manje zvezde lepe za ove veće. Retko se desi da je obrnuto. Ko non-stop radi, nema vremena da se bavi ovakvim stvarima, fokusira se samo na svoj uspeh i takmiči se samo sa sobom.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Kurir.rs/K.Đ/Svet

