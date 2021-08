ĐANI PRVI PUT O RAZLOZIMA ISPLIJANJA PIĆA IZ TUĐE CIPELE: Nisam ja dvorska luda, ponela me emocija! Otkrio zbog koga je to URADIO!

O slavlju na kojem je bio pevač Radiša Trajković Đani gotovo svi pričaju, ali ne po tome što je održao koncert za pamćenje, već po tome što je pio iz cipele domaćina jednog privatnog slavlja.

Tim povodom se oglasio i odgovorio na osude Marijane Mićić:

- Svako radi ili govori kako treba i misli da je ispravno. Ne dotiču me osude i komentari voditeljki i glumaca. I glumici svašta rade - osvrnuo se Đani na komentar voditeljke Marijane Mićić, a nakon toga je otksio li da li je performans sa ispijanjem pića iz obuće gostiju nešto što radi na svakom nastupu ili je ovo bila puka slučajnost:

- Ne radim to na slavljima stalno, daleko od toga. Pa nisam vam ja dvorska luda koja bi to radila stalno. Bilo je slavlje mog prijatelja i ponela me emocija, te sam zato to uradio. Uradio sam to za dobrog druga, čista šala i zezanje - izjavio je Đani.

Podsetimo, glumica i voditeljka Marijana Mićić žestoko je osudila Đanija.

- Ovo je toliko odvratno da treba zakonom zabraniti snimak, a mušku prostituku na kojoj se iživljavaju uhapsiti jer radi za pare - napisala je voditeljka aludirajući na snimak koji kruži društvenim mrežama.

