MIKI I ANGELINA LATILI SE MIKROFONA! Mladenci i ćerkica Dunja napravili VRH atmosferu na svadbi, a evo čiju PESMU su otpevali!

Miki Đuričić i njegova žena Angelina napravili su vrhunsku atmosferu na svadbi kada su se latili mikrofona.

Bivši rijaliti učesnik uživao je u muzici, a sa mladom je otpevao pesmu "Zaustavite Dunav" Zvonka Bogdana. Njima se u jednom trenutku pridružila i ćerkica Dunja, koja je danas krštena u Crkvi.

Proslavu su organizovali u jednom prestoničkom restoranu, gde su se okupili najbliži, a nisu prisustvovale Mikijeve rijaliti kolege.

Podsetimo, Miki je za Kurir govorio i o svom učešću u rijalitiju koji počinje 5. septembra.

"Prvi put ulazim kao porodičan čovek, život mi je dobio novu dimenziju, porodica mi je motiv ovaj put da izdržim i rešim neke stvari. Biće teško naravno, ali imam svoje razloge zbog kojih ulazim. Angelina se meni ne meša u to, ona to shvata kao moj posao, pošto je ovo poslednji rijaliti ponuda je bila takva da smo razmislili, treba da završim to do kraja, mi živimo normalan, skroman život na selu, slabo se družim sa ljudima iz rijalitija, vratiću se u normalan život", izjavio je on.

