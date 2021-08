BIVŠEM MUŽU IMALA DA PORUČI SAMO JEDNO! Ana Kokić OGLASILA se za Kurir TV nakon što je otkriveno da Rađen ima NOVU LJUBAV

Pevačica Ana Kokić, radi punom parom, a osim što je posvećena nastupima, svojim ćerkama, tu su i nova iznenađenja, koja će uskoro predstaviti publici.

Ekipa naše Kurir televizije iskoristila je priliku da porazgovara sa Anom pred njen nastup u jednom subotičkom klubu, a nezaobilazno je bilo pitanje o njenom bivšem suprugu, Nikoli Rađenu.

Čuveni vaterpolista nedavno je obelodanio da je u emotivnoj vezi sa pevačicom Milicom Ristić, a prvi put za našu televiziju Ana Kokić rekla je šta misli o novoj ljubavi svog bivšeg muža.

- On čovek vrlo dobro zna šta radi u životu, i ja mogu samo da mu želim sve najbolje, kao što mu i želim. Ja sam više puta rekla da sam mu ja uvek bila prijatelj i sada sam mu prijatelj i uvek ću mu to biti, to je čovek sa kojim ja imam decu i ne postoji ništa što može da naruši taj odnos - kaže Ana.

