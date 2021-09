MISICA JE ZA MENE FOLIRANT, IMAM SLIKU GDE LEŽI SA JEDNIM DEČKOM! Jovana raskrinkana u emisiji UŽIVO: Nabacivala se Tomoviću

Mina Vrbaški i Ermina Pašović, bivše učesnice rijalitija "Zadruga", bile su pred kamerama kako bi odgovarale na pitanja publike, a povela se tema o Jovani Ljubisavljević koja je takođe obeležila poslednju sezonu rijalitija.

- Mina, izgledaš prelepo, nadam se da si srećna u novoj vezi, zaslužila si, vreme je! I ti mi Ermina izgledaš lepo, verovatno si se odmorila. Meni se jako dopao Đedović, mislim da je bio fer, nije bilo laganja, on je neki drugi nivo, žao mi je što se nisam mogla uključiti kada je on bio u emisiji. Ermina je pokušala da bude Đedović, ali je to neka loša kopija. Slušam Erminu nekoliko večeri, zanima me jedna stvar... Kad si ušla, Ermina, rekla si da ne mrziš, ali da nisi podnosila Jovanu, a ako se vratimo, kada si ti ušla, unela si laž da se Jovana snimala sa drugim čovekom, sa informacijom da je njen drug svašta rekao za nju ružno. U ovom trenutku samo pričam da si već ušla sa nekom averzijom. Govoriš kako tvoja majka najteže podnosi te kritike, kako se oseća Jovanina majka? - komentarisala je gledateljka.

- Ja nisam udarila na tužnu priču i patetiku, ja volim kritiku i volim kad me hejtuju. Jovana se mora nositi sa tim, kao i njena majka. Ja sam ušla sedmog novembra, do tada sam pratila, imam dobru intuiciju, mene je prvo nerviralo dok sam je gledala kako se nabacuje Tomoviću, a za stolom priča kako voli samo Luku. Ona je Tomoviću davala povoda, uzimala je svašta od njega, sama je održavala komunikaciju sa njim. Meni je to govorilo da je ona veliki folirant. Kad sam ušla, imala sam zadatak da iskomentarišem zadrugare, tada sam rekla šta mislim o njoj. Ona je za mene folirant i iza toga stojim. Ja sam dobila sliku gde ona leži sa jednim dečkom - pokazala je Ermina fotografiju.

- Ja obožavam Jovanu, ali mi je najbliži Đedovićev način, a što se Jovane tiče, kao devojke od 25 godina, kojoj ustaje Nadica i drži joj predavanje, a u njenim godinama je bila konobarica i spavala sa oženjenim muškarcem - dodala je gledateljka u emisiji "Zadruga - Narod pita".

