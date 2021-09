BARBARA ČULA DA JE DARKO VARA PA POLUDELA: Proverava ga svaki čas video-pozivima, on pobegao za Brestač! Umešana i MILJANA!

Barbara Bobak toliko je ljubomorna na sve ženske osobe koje se nalaze u blizini njenog dečka Darka Lazića da ga konstantno zove i proverava kako bi u svakom trenutku znala gde se nalazi i sa kim.

Kako su zbog posla često razdvojeni, ona od Lazića zahteva da joj se konstantno javlja na video-pozive kada nisu zajedno.

Kako Kurir saznaje, Barbara se na ovaj potez odlučila jer su do nje došle informacije da ju je Darko već prevario sa jednom devojkom posle nastupa u dijaspori, na kome ona nije bila s njim jer je odranije imala zakazano jedno privatno veselje. Upravo zbog ove navodne prevare pre nekoliko dana je izbila svađa u njihovom stanu u Novom Sadu, zbog čega se on spakovao i otišao u kuću u Brestač. Nekoliko dana čak nisu razgovarali, a do pomirenja je došlo kada je Darko pozvao Barbaru i u znak pomirenja poklonio joj psa, kojim se ona oduševila i odmah pohvalila na Instagramu.

Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa Barbarom i Darkom, ali se oni nisu javljali na naše pozive.

Miljana priznala Provela sam noć s Darkom! Da u odnosu Barbare i Darka nije sve u najboljem redu, potvrdila je i Miljana Kulić, koja je šokirala okupljene novinare na ulasku u "Zadrugu" pričom o tome da je završila u krevetu Darka Lazića! - Bila sam posle nastupa s njim. Bili smo u sobi, pričali do njegovog sledećeg bloka. I pošto sam popila dva viskija, a inače ne pijem, uspavala sam se i on, kad je završio blok, probudio me je da idemo kući. Barbara mu je slala poruke non-stop. Posle toga smo seli u njegov automobil da me odveze kući, usput smo svratili do pumpe, a devojka Barbara mu je za to vreme opet poslala 100 poruka. Ta devojka mi se uopšte ne sviđa - završila je Miljana. foto: Damir Dervišagić

