MARINA ŽESTOKO NAPALA DARKA LAZIĆA I BARBARU: Uselio novu devojku u kuću u Brestaču, a Gagićeva na Instagramu objavila JAKE reči

Marina Gagić, bivša verenica Darka Lazića s kojim ima sina, pošto je Kurir pisao da se pevač uselio u kuću u Brestaču sa novom devojkom Barbarom Bobak, oglasila se na Instagramu.

- I kada dobiješ priliku, a dobićeš, da vratiš milo za drago onima koji su te povredili, mada imaš svako pravo da se osvetiš, da im vratiš isto, ma tri puta gore, zastani i seti se: ti nisi takva. Ti nisi kao oni. Tebe i tuža bol boli. Znaš i sama. Mada će ti osveta u prvi mah doneti olakšanje, na kraju ćeš ti biti ta koja će o sebi loše misliti. Jer ti si takva. Tvoje srce je toliko veliko da saoseća sa onima koji su te povredili čak i onda kada im karma vrati za to što su ti uradili. Izaberi ljubav. Prema sebi. Na sebe ćeš se ponositi. Samo se odalji od onih koji su ti loše naneli. Duboko udahni, lagano izdahni i... Pusti. Izaberi ljubav, jer to je ono što si ti. I to je ono što zaslužuješ. Sopstveni mir.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Barbara je jednom prilikom u intervjuu pomenula Marinino i Darkovo dete, i od tada je počela netrpeljivost, ali ono što je najveći problem je što Darko Lazić ni u jednom momentu nije stao da odbrani majku svog deteta.

