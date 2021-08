LAZIĆ USELIO BARBARU U KUĆU U BRESTAČU?! Darko i nova devojka nerazdvojni, KURIR SAZNAJE gde boravi popularni par!

Darko Lazić i Barbara Bobak od kada su obelodanili svoju vezu ne izlaze iz žiže javnosti, a sada se priča i da žive zajedno.

Zbog pevačeve prevelike popularnosti par teško može da zadrži privatnost za sebe, ali čini se da se ni ne trude previše u tome. Bobakova i Lazić ne kriju ljubav i redovno kače zajedničke fotografije i snimke na društvene mreže, na kojima pokazuju kako zajedno provode vreme. Zbog toga je i začudio pevačev postupak kada je obrisao sve slike sa svog Instagram profila na kojima se nalazio sa pevačicom.

Poslednjih dana na mrežama moglo je da se isprati koliko vremena je popularni par proveo zajedno. Darko je svakodnevno hvalio kulinarsko umeće svoje devojke na instagram storijima, a po povratku u Srbiju boravili su u Novom Sadu, gde su u popodnevnim časovima uživali u kućnoj atmosferi, a uveče izlascima.

Izvor blizak njima dvoma otkrio je za Kurir da pored stana u Novom Sadu, u kojem estradni par boravi, i u Lazićev dom u Brestaču pevačica je uselila svoje stvari.

- Oni su non stop zajedno, već duže vreme i žive u istom stanu. Kada su bili u inistranstvu, Barbara je bila sa njm u Novom Sadu su bili u njenom stanu. Darko mi je rekao da je ona super domaćica, da voli i da skuva i da pospremi po kući, nije devojka sa kompleksima i puna sebe nego je baš vredna. Možda će uzeti neku nekretninu za njih dvoje, to ne znam sigurno, ali pretpostavljam da planira jer je sada deo njenih stvari doneo u svoju kuću u Brestaču. Lepo oni funkcionišu, to su dve lude energije, dosta su slični pa im je zbog toga odnos još bolji - ispričao je izvor blizak paru.

Pozvali smo Barbaru, ali ona nije želela da daje izjave - Mnogo je laži irečeno u moje ime, zaista ne želim ni jednu temu da komentarišem, hvala vam - rekla nam je Bobakova, dok Darka nismo mogli da dobijemo na broj poznat našoj redakciji.

kurir.rs/ Ana Denda

