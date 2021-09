MAJKA DARKA LAZIĆA KUKA NA SAV GLAS: Branka na lekovima, slomila je priča o Darkovom polubratu?!

Branka danima ide po komšiluku i kuka na sav glas da je sigurna da je ta priča o Milanovom neverstvu čista budalaština.

Jedna od komšinica Darka Lazića iz Brestača tvrdi da njegova majka Branka ne može da dođe sebi od kada se pojavila priča o navodnom vanbračnom sinu njenog pokojnog muža Milana!

Kako nam se poverila, Branka danima ide po komšiluku i kuka na sav glas da je sigurna da je ta priča o Milanovom neverstvu čista budalaština, te da taj dečko samo koristi situaciju da se što bolje promoviše za Zadrugu u koju ulazi! – Pa bar mi komšije znamo da je Milan bio duša od čoveka, živeo je za decu i porodicu. I Branka isto to zna, ali ipak je ona žena njegova, volela ga je ko Boga i ima traumu od tih priča jer se već pre nekoliko godina pojavljivala priča da Milan ima vanbračnu ćerku, pa je Darko namerno zvao ekipu emisije DNK da dokaže da je sve laž. On će i sada to uraditi, ali Branka je neutešna, a da sve bude gore, Milan, nažalost, nije živ i ne može da je umiri – zaključila je komšinica porodice Lazić.

