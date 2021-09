ANTE IZ VELIKOG BRATA PRETIO KOMŠIJI PUŠKOM I UKRAO MU 12.000 €: Pi... ti materina, živiš ka lord! A ovako se branio na sudu

Anti Biuku (44) iz Ogorja Donjeg drugi put je uvažena žalba u slučaju razbojništva za koje je optužen, a koje je, prema optužnici, počinio nedelju dana pre ulaska u kuću Velikog brata 2018. godine.

Iz rijalitija su ga izbacili sedam dana posle ulaska jer je javno pričao o tome kako su on i prijatelj ženu koja ih je naljutila isprebijali nogom u bubreg da je odmah, kako se izrazio, "izbacila kamence".

Iako se hvalio time, posle je u “ispovedaonici” to negirao. Biuka terete da je u martu 2018. oko 3.30 sati došao do kuće svog 84-godišnjeg komšije i udarao po vratima puškom M-48. Kad mu je otvorio, Biuk je prema njemu uperio oružje i rekao: “Pi... ti materina, živiš ka lord”.

Nakon što je žrtva od straha pobegla iz kuće, Biuk je, kako ga terete, ukrao njegovu vazdušnu pušku i 1.200 evra. Sud ga je u Splitu ove godine osudio na godinu i devet meseci zatvora. Na izricanju presude nije se pojavio Biuk nego njegov advoakt.

Osim kazne zatvora, navedeni sud naredio je trajno oduzimanje puške M-48 i 17 komada streljiva te da mora platiti 1.300 evra, kolika je vrijednost otuđene imovine, te troškove kaznenog postupka 500 evra, od čega je 240 evra trošak psihijatrijskog veštačenja. Na sudu je prethodno tvrdio da nije kriv objašnjavajući kako bi, da je to napravio, 'sam sebi odma’ otkinija ruku' te da mu netko podmeće.

- Sumnjam ko mi to podmeće, ali ne mogu to da dokažem. Ja da sam lopov, ne bi me niko zvao da mu dođem da radim. Popiti pola litre rakije i držati nišan na čelu? Ja da popijem deci rakije, umro bih. Dajte mi deci rakije i ja ću se izvaliti. Kunem se na materine kosti da nisam kriv - objašnjavao je Biuk pred sudom u Splitu, na kojem je svedočio i njegov otac, koji je izjavio kako je njegov sin spavao kad se desilo razbojništvo iako je rekao da loše čuje.

Žalba je Biuku uvažena i predmet je vraćen na ponovni postupak, u kojem još nije zakazano ročište, a u kojem se Biuk brani sa slobode.

