ANABELA JE ODLEPILA ZA NJIM U VELIKOM BRATU: Mladen Radulović sad živi na Beveli Hilsu, dodao čudno IME i skroz se promenio

Mladen Radulović, bivši učesnik "Vrelikog brata" i nekadašnji maneken koji je javnosti bio poznat kao dečko Anabele Atijas, posle raskida sa pevačicom se povukao iz javnosti, ali i iz Srbije.

Naime, Anabela Atijas je svojevremeno, baš kao i njena ćerka Luna sada, otpočela ljubavnu vezu u rijaliti šou programu.

Anabela se 2010. godine tokom učešća u “VIP Velikom bratu” zaljubila u manekena Mladena Radulovića, sa kojim je započela romansu pred kamerama.

Odselio se u Ameriku i danas živi na Beverli Hilsu. Na pojedinim slikama ima bradu i izgleda znantno mršavije, a uz svoje ime dodao je još jedno - Markus.

foto: Printscreen/Fb

Podsetimo, dok je Luna Đogani bila u rijalitiju procurile su slike nje sa bišim dečkom njene mame.

"Iskreno, to nisam ispratila, kad su izašle slike. Mama mi je poslala da to demantujem, to su slike iz perioda kada su oni još bili zajedno. Tada sam ja imala 14 godina, on je provodio vreme sa nama tada. Kada se pogleda kroz tu priču koju sam ja ispričala ispada tako, da se ja grizem za usnu, bila sam dete, to ne znači ništa. Ja sam njega gotivila, imala sam super odnos. Ono što sam ispričala kod tebe u emsiji, to je bilo kasnije. Bolesno je da se pomisli tako nešto, ja sam njega gledala kao starijeg čoveka koji je sa mojom majkom. Tako sam se slikala i sa Andrejem, to ništa ne znači. Te slike su isplivale na njegovom fejsbuk profilu, tamo je nađeno. On to nije izbrisao, nema ni veze to je prošlost, što bi brisao. Ja sam bila dete, on je bio momak moje mame, to što sam ispričala da je bilo, bilo je kasnije", prokomentarisala je tad Luna.

foto: Damir Dervišagić